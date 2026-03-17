苗縣香茅古道女登山客摔落邊坡 警消漏夜救援將人護送下山

苗栗縣苑裡鎮香茅古道16日傍晚發生山域意外，一名28歲林姓女性登山客行經步道時，不慎滑落約5至10公尺深邊坡，縣消防局獲報後派員漏夜前往救援，發現林女意識清楚、暫無生命危險，歷經數小時搜救，順利將人護送下山並送醫治療。

消防局表示，昨下午4點56分接獲110轉報，初報地點為三義鄉火炎山區，距步道約600公尺處，經與報案人確認，實際位置為苑裡鎮香茅古道。傷者林姓女子當時自行報案，表示行走途中失足滑落邊坡，造成手腳擦挫傷，但意識清楚，仍可自行移動。

勤務中心獲報立即派遣三義分隊及苑裡分隊人車前往救援，並同步通報相關單位支援，共同投入搜救行動。晚間8點43分，救援人員順利接觸傷者，確認其僅有輕微擦傷，生命徵象穩定，具備行走能力，經現場評估後，由救援人員協助護送下山。直至今天凌晨3點14分，由救護車將傷者送往苑裡李綜合醫院治療，整起救援行動順利結束。