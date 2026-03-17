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婦人報案要警來家捉鬼 台中警拒絕「我們不是師公、只抓小偷」

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影／婦人報案要警來家捉鬼 台中警拒絕「我們不是師公、只抓小偷」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名婦人昨天到大雅警分局大雅派出所報案說，她家中印章不見請警察幫忙找，後來改稱她家中有鬼請警察到場捉鬼，值班員警回應她，警察捉小偷不捉鬼，婦人不死心繼續喊「陰間也有警察啊」，婦人最後仍請不到警察到家。

民眾在大雅派出所大門口以手機拍下婦人與員警對話過程，影片PO網上社會事新聞影音，畫面中，婦人向值班員警說要找警察到她家捉鬼，員警回應這要找道士，不是要警察，婦人又說，道士和警察一樣，陰間也有警察，員警回應「警察不是師公，會捉小偷不捉鬼」。

大雅警分局今天說明，昨天上午11時47分，一名老婦人至大雅派出所求助，表示家中物品疑似遺失，反映住處近期有異常情形。

員警見老婦情緒不安疑似有重聽情形，耐心了解情況，向其說明求助事項，非警方權責範圍，建議可向其他民間單位尋求協助，持續安撫其情緒。經員警關懷與說明後，老婦情緒逐漸平穩，隨即自行離去。

大雅分局表示，警方除受理各類報案外，亦秉持為民服務精神，耐心傾聽及安撫民眾情緒。另有關民眾遇有私人證件、印章遺失情形，得向分駐派出所報案，除得比對其他民眾有無拾獲，以提高尋獲機會，並避免遭人盜用所引發後續之責任或糾紛。

一名婦人到台中市大雅警分局大雅派出所報案要警察到她家捉鬼。圖／取自網路「社會事新聞影音」
一名婦人到台中市大雅警分局大雅派出所報案要警察到她家捉鬼。圖／取自網路「社會事新聞影音」

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