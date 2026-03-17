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高雄父子深夜外出失聯 父墜谷身亡兒疑涉加工自殺羈押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄邱姓父子前天晚間失聯，警方前天深夜11時55分許，在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，但邱父送醫急救後不治，因現場留有不明藥罐，且邱男有購藥紀錄，懷疑邱父死因不單純，複訊後依加工自殺罪嫌聲押獲准。

警方調查，邱姓父子（子54歲、父80歲）前天晚間9時許還有和住在台中的女兒視訊，但言談間疑似心情沮喪，掛斷電話後邱女便再也連繫不上父子兩人。

邱女擔心兩人發生意外，急得通報警方，台中市警局獲報後，同日晚間9時許轉報岡山警分局協尋，警方鎖定兩人共乘機車及手機定位地點，確認父子倆應出沒在燕巢區車林巷一帶，動員警力前往搜尋。

前天深夜11時55分許，警方先尋獲兩人機車，另再不遠的路邊發現疑似吃藥後精神恍惚的邱男，邱父則摔落一旁邊坡，獲救時無生命跡象，經送醫急救後仍不治，邱男則無大礙。

據了解，兩人騎乘的機車停放整齊，並不像意外摔落邊坡，且現場留有不明藥瓶及農藥罐，懷疑邱父死因有疑慮，追問邱男後，他才坦承邱父生前服藥後墜谷。

檢警昨天初步相驗，訂於3月19日解剖邱父釐清體內有無毒物反應，至於邱男則另採血檢驗，全案複訊後，依加工自殺罪嫌聲押邱男獲准。

高雄邱姓父子失聯，警方在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，救護人員將邱父吊掛救出，但送醫急救後不治。圖／讀者提供
高雄邱姓父子失聯，警方在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，救護人員將邱父吊掛救出，但送醫急救後不治。圖／讀者提供

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