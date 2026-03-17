桃園市長張善政進行市政總質詢並發表施政成果報告。圖：翻攝議會官網

桃園市長張善政昨（16）日赴桃園市議會進行市政總質詢並發表施政成果報告，回顧上任三年多來的市政推動成果。張善政表示，市府以科技與創新布局城市發展，透過交通建設、醫療資源、教育政策與產業投資等多面向推動改革，期盼讓市民願意在桃園生活與生養，打造長遠穩定的城市基礎。

張善政指出，桃園近年多項政策率先全國推動並獲得中央與各縣市跟進。例如基北北桃通勤月票最早由桃園提出大都會通勤圈構想，最終促成全國實施；國中小免費營養午餐政策在桃園推動後，各縣市也陸續跟進；代理教師全年聘期制度同樣由桃園率先推動，後來促使中央修法，讓全國代理教師一體適用。

在解決長年累積的城市問題方面，張善政表示，正光花園新城因產權複雜，居民奔走三十年仍難以推動更新，市府與住都中心介入後改為公辦都更，短短兩週同意比例便突破75%，為都市更新帶來突破。此外，市府成功向中央爭取設立市立醫院，以補足中南桃園醫療資源不足問題。航空城計畫也持續推進，今年3月將完成超過1,400戶安置住宅交屋，相關街廓與道路工程陸續完成，落實先建後拆的承諾。

交通建設方面，捷運綠線已於去年底完成藝文特區站至坑口站送電工程，中正北路優先通車段六段地下潛盾隧道也已全數貫通；捷運棕線今年1月已通過工程經費審議，市府正同步辦理工程發包，力拚盡速開工。智慧城市推動方面，智慧城鄉發展委員會運用科技輔助市政運作，去年一年獲得國內外25項大獎，其中Smart 20智慧城市大獎更讓桃園成為全球唯一連續四年獲獎的城市。

交通與經濟發展方面，市府與中央合作推動多項重大建設，中豐交流道首期工程已於去年底通車，串聯五楊高架紓解交通壅塞；國道1號甲線新建工程第三標也在今年2月底順利決標。市府並全面升級五大幹線公車系統，尖峰班距縮短至15分鐘內，提高公共運輸便利性。

經濟表現方面，張善政表示，桃園在投資金額與就業帶動上均居全國第一。投資服務中心去年協處案件投資金額接近2,200億元，較前年成長近四成；截至今年1月底，經濟部投資台灣三大方案中，桃園投資金額超過5,200億元，占全國整體投資金額約兩成，預估可帶動超過3萬4,000個工作機會。

在民生與環境政策方面，桃園推動全國首創可負擔住宅政策，並規畫在航空城安置住宅及機捷A20、A21等交通節點提供住宅供給。醫療方面，全國首輛行動LDCT醫療巡迴車已深入偏鄉進行26場肺癌篩檢，完成超過400人次檢查並發現18名陽性個案。垃圾隨袋徵收試辦也取得成果，垃圾量減少26%，回收量增加約四分之一。

張善政表示，人口成長是城市發展的重要指標，桃園2025年人口已突破235萬人，人口成長率與社會增加人口數均為六都第一；去年12月原住民族人口也突破9萬人並持續成長。此外，在少子化趨勢下，桃園生育率仍連續多年位居六都第一，顯示市政政策逐漸發揮成效。

張善政表示，未來市府將持續與議會合作，推動更多改革與建設，讓桃園在城市治理、產業發展與生活品質上持續提升，為市民打造更長遠的發展前景。

本文章來自《桃園電子報》。原文：張善政盤點三年市政成果 桃園人口235萬六都成長第一