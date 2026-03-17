快訊

首例！逾60年私立陽明工商115學年停招 校產擬捐國立南藝大

抬轎教授／4年開12門新課 雜食性教學榨乾教授靈魂

經典賽／7局上打擊王阿拉斯再補刀！委內瑞拉4：2領先義大利

聽新聞
0:00 / 0:00

美籍男搞丟手機心急報案 大園警耐心突破語言隔閡伸援

桃園電子報／ 桃園電子報

437290 0
大園警分局員警利用翻譯軟體與男子溝通確認細節，經調閱監視器後，順利在男子下車地點找到遺落的手機。圖：讀者提供

一名50歲的美國籍男子，昨(16)日晚間20時許搭乘計程車到桃園市大園市區吃晚餐，下車時手機不慎掉落路邊，過了一會兒才發現手機不見，急忙報警求助。大園警分局員警利用翻譯軟體與男子溝通確認細節，經調閱監視器後，順利在男子下車地點找到遺落的手機，讓男子激動地直喊「Taiwan Police Very Good」。

437289 0
美國籍男子順利找回手機，激動地直喊「Taiwan Police Very Good」。圖：讀者提供

大園派出所表示，昨晚有一名美國籍男子神情慌張走進大園派出所求助，稱其從飯店搭車到大園市區準備吃晚餐，走進餐廳後才發現手機不見，由於手機內存有隔天與客戶開會的重要資料，若真的遺失找不回來，恐將導致會議無法進行，後果相當嚴重，讓他不知所措，請警方幫忙協尋。員警接著以翻譯軟體與男子確認行車路線及下車地點等細節，起初以為是掉在計程車上，但與司機聯繫後確認車上並沒有任何遺落的物品，員警便調閱男子下車地點附近的監視器，發現手機疑似掉落在地上，隨即前往現場搜尋，果然在路邊找到一支手機。

經員警帶回給男子檢視後，確認就是他遺失的物品，男子找回重要手機後終於鬆了一口氣，頻頻向警方道謝，讓他可以順利開會保住工作，對台灣警察的積極熱心也留下深刻的印象。

本文章來自《桃園電子報》。原文：美籍男搞丟手機心急報案 大園警耐心突破語言隔閡伸援

延伸閱讀：
  1. 北榮桃園分院精神科開設「送餐工作訓練坊」 助患者重返社會
  2. 過年走春去哪玩？桃園3大必逛商圈 購物、求好運一次滿足

手機 計程車 監視器

延伸閱讀

高雄林園轎車失控攔腰撞電桿 車體嚴重變形2傷送醫

高雄2通緝犯駕車未開大燈拒檢逃 網友直擊「熊貓」加入警圍捕行列

瑞芳海岸釣客失聯 警消海巡擴大搜尋籲注意海釣安全

高雄父子深夜騎車外出 子精神恍惚走路邊…父卻摔邊坡喪命

相關新聞

影／台中阿嬤載孫「水溝蓋跑法」慘犁田...警過彎目擊即刻協助

台中市第五分局東山所警員林宗慶近日騎機車巡邏時，在北屯區目擊一名阿嬤騎機車載孫，行經水溝蓋時不慎滑倒，警員趕緊上前關心，除了扶起機車外，也詢問祖孫二人是否需要救護車，但阿嬤回稱無大礙，警員即恢復勤務，五分局提醒，騎車避免緊急煞車，使用「點煞」較安全。

高雄父子深夜外出失聯 父墜谷身亡兒疑涉加工自殺羈押

高雄邱姓父子前天晚間失聯，警方前天深夜11時55分許，在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，但邱父送醫急救後不治，因現場留有不明藥罐，且邱男有購藥紀錄，懷疑邱父死因不單純，複訊後依加工自殺罪嫌聲押獲准。

違停拒檢竄逃10公里還撞2騎士 板橋警追至樹林逮毒品通緝犯

56歲黃男昨（16日）午4時許開車行經新北市板橋區廣明街時，因違停遭警攔查，黃男因毒品案遭通緝竟拒檢逃逸，過程中還擦撞騎機車的61歲林女及19歲蔡男。警方追了10公里後在樹林將黃男壓制逮捕，詢後依毒品通緝、公共危險、肇事逃逸送辦。

高雄林園轎車失控攔腰撞電桿 車體嚴重變形2傷送醫

高雄市林園區昨晚發生轎車自撞電桿事故，1輛轎車疑因車速過快失控，衝上路旁撞擊電桿與水泥護欄，車體嚴重變形、車頂凹陷，電桿也被撞歪，現場碎片散落，所幸車內2人送醫後均無生命危險，肇事原因由警方釐清。

孩童衝出路口騎士險撞上爆粗口 莽父持水彈槍嗆聲引虛驚挨罰

新北市中和區42歲邱男昨午5時許陪小孩在住家旁巷口玩耍時，小孩因突然衝到路中險些被26歲黎姓騎士撞上，黎男緊急煞車並爆粗口。邱男聞言不滿持水彈槍上前與黎男發生口角。中和警獲報到場喝令邱男蹲下並查扣水彈槍，詢後依社維法裁罰。

嘉義市自強街凌晨民宅火警 消防員救出2名民眾脫困

嘉義市自強街134巷內一處民宅今天凌晨傳出火警，消防局獲報後派遣多個分隊前往灌救。現場火勢於25分鐘內獲得控制，並由消防人員平安救出2名受困民眾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。