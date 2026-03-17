大園警分局員警利用翻譯軟體與男子溝通確認細節，經調閱監視器後，順利在男子下車地點找到遺落的手機。圖：讀者提供

一名50歲的美國籍男子，昨(16)日晚間20時許搭乘計程車到桃園市大園市區吃晚餐，下車時手機不慎掉落路邊，過了一會兒才發現手機不見，急忙報警求助。大園警分局員警利用翻譯軟體與男子溝通確認細節，經調閱監視器後，順利在男子下車地點找到遺落的手機，讓男子激動地直喊「Taiwan Police Very Good」。

美國籍男子順利找回手機，激動地直喊「Taiwan Police Very Good」。圖：讀者提供

大園派出所表示，昨晚有一名美國籍男子神情慌張走進大園派出所求助，稱其從飯店搭車到大園市區準備吃晚餐，走進餐廳後才發現手機不見，由於手機內存有隔天與客戶開會的重要資料，若真的遺失找不回來，恐將導致會議無法進行，後果相當嚴重，讓他不知所措，請警方幫忙協尋。員警接著以翻譯軟體與男子確認行車路線及下車地點等細節，起初以為是掉在計程車上，但與司機聯繫後確認車上並沒有任何遺落的物品，員警便調閱男子下車地點附近的監視器，發現手機疑似掉落在地上，隨即前往現場搜尋，果然在路邊找到一支手機。

經員警帶回給男子檢視後，確認就是他遺失的物品，男子找回重要手機後終於鬆了一口氣，頻頻向警方道謝，讓他可以順利開會保住工作，對台灣警察的積極熱心也留下深刻的印象。

本文章來自《桃園電子報》。原文：美籍男搞丟手機心急報案 大園警耐心突破語言隔閡伸援