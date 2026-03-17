違停拒檢竄逃10公里還撞2騎士 板橋警追至樹林逮毒品通緝犯

56歲黃男昨（16日）午4時許開車行經新北市板橋區廣明街時，因違停遭警攔查，黃男因毒品案遭通緝竟拒檢逃逸，過程中還擦撞騎機車的61歲林女及19歲蔡男。警方追了10公里後在樹林將黃男壓制逮捕，詢後依毒品通緝、公共危險、肇事逃逸送辦。

板橋分局警員昨天下午4時許巡邏行經板橋區廣明街時，發現1輛轎車路邊違停立即上前盤查，不料該車竟拒檢還加速逃逸，警方立即通報攔截圍捕，該車朝樹林方向高速逃逸，先在樹林區俊英街、千歲街口擦撞騎機車的61歲林女，導致林女右膝擦挫傷，駕駛肇事後繼續逃逸，又在俊英街、光明街口擦撞騎機車的19歲蔡男，導致蔡男機車受損所幸未受傷。

警方一路尾隨10公里追至樹林區俊保路終於將該車攔下，並逮捕開車的56歲黃男，警方經查發現黃男還是毒品通緝犯，黃男供稱因遭通緝心虛才會拒檢逃逸，警方詢後將黃男依毒品通緝、公共危險及肇事逃逸罪嫌移送法辦。

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警方發現黃男違規停車。記者黃子騰／翻攝