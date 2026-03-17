高雄林園轎車失控攔腰撞電桿 車體嚴重變形2傷送醫

高雄邱姓父子前天晚間失聯，警方前天深夜11時55分許，在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，但邱父送醫急救後不治，因現場留有不明藥罐，且邱男有購藥紀錄，懷疑邱父死因不單純，複訊後依加工自殺罪嫌聲押獲准。

2026-03-17 10:01