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高雄林園轎車失控攔腰撞電桿 車體嚴重變形2傷送醫
高雄市林園區昨晚發生轎車自撞電桿事故，1輛轎車疑因車速過快失控，衝上路旁撞擊電桿與水泥護欄，車體嚴重變形、車頂凹陷，電桿也被撞歪，現場碎片散落，所幸車內2人送醫後均無生命危險，肇事原因由警方釐清。
警方表示，林園警分局於昨晚8時26分接獲報案，指市道188線與大明街口發生交通事故，立即派遣大寮派出所及交通分隊員警到場處理並疏導交通。
經了解，40歲黃姓男子駕駛轎車沿市道188線由東往西行駛，行經事故地點時疑因車速過快失控，車輛衝向路旁，撞擊電桿與路邊水泥設施，造成電桿傾斜、車輛嚴重受損。事故造成黃男胸腔骨折，同車30歲曾姓男子肋骨斷裂，2人均送醫治療，所幸沒有生命危險。
警方到場後對黃姓駕駛實施酒測，無酒精反應，肇事原因仍待交通大隊進一步分析釐清。
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