快訊

經典賽／2局下義大利靠3保送得2分 委內瑞拉0：2義大利

阿聯宣布「暫時關閉領空」！伊朗開戰至今狂轟逾1900枚飛彈及無人機

推論轉折點來了！黃仁勳：輝達未來一年晶片訂單上看1兆美元

影／台中阿嬤載孫「水溝蓋跑法」慘犁田...警過彎目擊即刻協助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五分局東山所警員林宗慶近日騎機車巡邏時，在北屯區目擊一名阿嬤騎機車載孫，行經水溝蓋時不慎滑倒，警員趕緊上前關心，除了扶起機車外，也詢問祖孫二人是否需要救護車，但阿嬤回稱無大礙，警員即恢復勤務，五分局提醒，騎車避免緊急煞車，使用「點煞」較安全。

第五警分局東山所警員林宗慶本月初騎機車巡邏，在北屯區橫坑巷下山路段，近苧園巷的彎道時，突然看到六旬趙姓阿嬤騎機車載讀國小的孫子時，在社區前的小坡道摔車，立即上前關心。

趙姓阿嬤向警員表示，騎機車時不慎壓到水溝蓋，而打滑摔車，不是被撞擊，傷勢也無大礙。

警員扶起機車時，詢問趙嬤是否有要申報保險、是否需要救護車或其它協助，趙嬤都稱不用麻煩，警員隨即恢復勤務。

第五警分局表示，行車務必注意車距與周邊狀況，留意行車間距；機車行經潮濕的路面、鐵板、人孔蓋、白色標線要減慢速度避免滑倒；遇有狀況時，也要避免一次將煞車煞到底，應採用「點煞」方式，先壓再放，降速後再壓緊。

台中市趙姓阿嬤本月初騎機車載孫行經北屯區時摔車，警方上前協助。圖／第五警分局提供
台中市趙姓阿嬤本月初騎機車載孫行經北屯區時摔車，警方上前協助。圖／第五警分局提供

救護車 阿嬤 機車

延伸閱讀

孩童衝出路口騎士險撞上爆粗口 莽父持水彈槍嗆聲引虛驚挨罰

VR交通安全體驗首進基隆校園 學生試騎機車撞上過斑馬線的小孩

高雄父子深夜騎車外出 子精神恍惚走路邊…父卻摔邊坡喪命

影／高雄男毒駕恍神橫掃路邊24機車 無辜車主哀號：為何不好好開車

相關新聞

影／台中阿嬤載孫「水溝蓋跑法」慘犁田...警過彎目擊即刻協助

台中市第五分局東山所警員林宗慶近日騎機車巡邏時，在北屯區目擊一名阿嬤騎機車載孫，行經水溝蓋時不慎滑倒，警員趕緊上前關心，除了扶起機車外，也詢問祖孫二人是否需要救護車，但阿嬤回稱無大礙，警員即恢復勤務，五分局提醒，騎車避免緊急煞車，使用「點煞」較安全。

孩童衝出路口騎士險撞上爆粗口 莽父持水彈槍嗆聲引虛驚挨罰

新北市中和區42歲邱男昨午5時許陪小孩在住家旁巷口玩耍時，小孩因突然衝到路中險些被26歲黎姓騎士撞上，黎男緊急煞車並爆粗口。邱男聞言不滿持水彈槍上前與黎男發生口角。中和警獲報到場喝令邱男蹲下並查扣水彈槍，詢後依社維法裁罰。

嘉義市自強街凌晨民宅火警 消防員救出2名民眾脫困

嘉義市自強街134巷內一處民宅今天凌晨傳出火警，消防局獲報後派遣多個分隊前往灌救。現場火勢於25分鐘內獲得控制，並由消防人員平安救出2名受困民眾。

竹科變電所起火…台電緊急隔離 未影響廠商生產

台電公司竹園超高壓變電所昨天下午三時廿六分發生設備測試火警，導致新竹科學園區部分區域出現瞬間電壓下降情形。台電強調，該測試設備尚未加入系統實際運作，與供給竹科用電屬不同建物，不影響現有系統以及後續供電。台積電、聯電都表示未受影響，營運正常。

竹科變電所爆炸起火 釀1死2重傷

新竹科學園區台電竹園超高壓變電所，昨天下午進行電壓穩定設備測試，在現場送電測試時突然爆炸，大量濃煙伴隨火光直衝天際，造成三名施工人員一死二重傷。事故後竹科園區供電瞬間電壓下降，但未造成停電，園區運作未受影響。爆炸原因不明，相關單位正進行調查。

影／高雄男步行過馬路突路倒…警疑他酒駕調監視器 真相出乎意外

蘇姓男子今上午走過高雄市重立路與孟子路口時突路倒，警方獲報趕抵，發現蘇滿身酒味，懷疑他酒駕，調監視器查出蘇沿路徒步；後有民眾認出蘇男就住在離事發地80公尺處，蘇妻稱丈夫前晚沒睡好，喝酒助眠，沒在家睡覺跑出門才不支路倒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。