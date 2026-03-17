影／台中阿嬤載孫「水溝蓋跑法」慘犁田...警過彎目擊即刻協助

台中市第五分局東山所警員林宗慶近日騎機車巡邏時，在北屯區目擊一名阿嬤騎機車載孫，行經水溝蓋時不慎滑倒，警員趕緊上前關心，除了扶起機車外，也詢問祖孫二人是否需要救護車，但阿嬤回稱無大礙，警員即恢復勤務，五分局提醒，騎車避免緊急煞車，使用「點煞」較安全。

第五警分局東山所警員林宗慶本月初騎機車巡邏，在北屯區橫坑巷下山路段，近苧園巷的彎道時，突然看到六旬趙姓阿嬤騎機車載讀國小的孫子時，在社區前的小坡道摔車，立即上前關心。

趙姓阿嬤向警員表示，騎機車時不慎壓到水溝蓋，而打滑摔車，不是被撞擊，傷勢也無大礙。

警員扶起機車時，詢問趙嬤是否有要申報保險、是否需要救護車或其它協助，趙嬤都稱不用麻煩，警員隨即恢復勤務。

第五警分局表示，行車務必注意車距與周邊狀況，留意行車間距；機車行經潮濕的路面、鐵板、人孔蓋、白色標線要減慢速度避免滑倒；遇有狀況時，也要避免一次將煞車煞到底，應採用「點煞」方式，先壓再放，降速後再壓緊。