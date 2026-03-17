孩童衝出路口騎士險撞上爆粗口 莽父持水彈槍嗆聲引虛驚挨罰

新北市中和區42歲邱男昨午5時許陪小孩在住家旁巷口玩耍時，小孩因突然衝到路中險些被26歲黎姓騎士撞上，黎男緊急煞車並爆粗口。邱男聞言不滿持水彈槍上前與黎男發生口角。中和警獲報到場喝令邱男蹲下並查扣水彈槍，詢後依社維法裁罰。

中和警分局昨天下午5時許接獲報案，中和區國光街發生糾紛且有人持槍，國光派出所警員趕抵現場，發現邱男手持長槍站在巷口，立即喝令邱男蹲下並查扣槍枝。

警方經查，持槍的邱男當時陪同2名兒女在住家附近巷口玩耍，但小孩突然衝到路中央，騎機車經過的黎男見狀緊急煞車才未撞上，氣的爆粗口。邱男聞言不滿手持水彈槍上前與黎男理論，雙方因而爆發激烈口角。

警方經檢視後確認該槍枝為玩具水彈槍並無殺傷力，但邱男行為已違反社維法第65條第1項第3款：無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，依法將邱男移送裁罰。

警方查扣邱男持有的水彈槍。記者黃子騰／翻攝

邱男持水彈槍站在巷口，警員到場喝令邱男蹲下並查扣槍枝。記者黃子騰／翻攝