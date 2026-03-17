聽新聞
0:00 / 0:00

竹科變電所起火…台電緊急隔離 未影響廠商生產

聯合報／ 記者簡永祥黃羿馨／連線報導

台電公司竹園超高壓變電所昨天下午三時廿六分發生設備測試火警，導致新竹科學園區部分區域出現瞬間電壓下降情形。台電強調，該測試設備尚未加入系統實際運作，與供給竹科用電屬不同建物，不影響現有系統以及後續供電。台積電聯電都表示未受影響，營運正常。

台電指出，該變電所昨天由承攬商進行電壓穩定設備「靜態同步補償器（ＳＴＡＴＣＯＭ）」測試工作時發生火警，造成三名承攬商人員傷亡，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。

台電表示，總經理王耀庭事發後趕赴現場指揮後續減災工作，台電已向受壓降影響廠商溝通說明狀況，並持續保持聯繫。針對這起事故，台電將配合警消單位進一步調查釐清詳細事故原因，檢討承攬商相關責任。

國科會新竹科學園區管理局則說，事故發生後，台電立即派員進行緊急處理，並迅速完成故障設備隔離作業，園區供電系統持續維持正常運作。經初步了解，事故造成部分園區用戶出現瞬間壓降情形，但未造成園區停電，火勢未波及園區廠商，整體供電品質已恢復穩定，園區目前供電正常，廠商生產未受影響。

半導體業者表示，為避免半導體晶片生產過程中受到供電迴路因意外突然壓降對生產造成衝擊，各半導體廠大部分都針對重要機台安裝不斷電系統，即感測到電壓不穩時，就會啟動柴油發電機或儲能系統，在幾秒內切換維持正常供電，這也是各半導體廠在面臨短暫壓降，都能維持產線正常營運的關鍵。

王耀庭 科學園區 國科會 台電 竹科 聯電 台積電 半導體

延伸閱讀

竹科台電變電所爆炸釀1死2傷 火勢已控制但恐深夜才能撲滅

竹科台電變電所爆炸 高虹安要求停工調查、啟動職災關懷

竹科台電變電所爆炸！部分廠商出現壓降…台積電、聯電「未受影響」

竹科台電變電所送電測試突爆炸 下班車潮恐受影響

相關新聞

高雄行車糾紛一家3口持棍攔車 駕駛被打換檔暴衝撞傷對方妻兒

方姓男子今天下午3時45分駕車搭載吳姓女友行經高市河堤路，見鄒姓男子駕車右轉未打方向燈，在下個路口按喇叭示警；沒料，鄒男和妻子及兒子持棍下車理論，方遭鄒毆打，情急下換檔駛離，車暴衝撞傷鄒的妻、兒，鄒怒衝撞方車，造成方及女友受傷，行車糾紛演變殺人未遂案，警方正釐清肇責。

竹科變電所爆炸起火 釀1死2重傷

新竹科學園區台電竹園超高壓變電所，昨天下午進行電壓穩定設備測試，在現場送電測試時突然爆炸，大量濃煙伴隨火光直衝天際，造成三名施工人員一死二重傷。事故後竹科園區供電瞬間電壓下降，但未造成停電，園區運作未受影響。爆炸原因不明，相關單位正進行調查。

竹科台電變電所爆炸釀1死2傷 火勢已控制但恐深夜才能撲滅

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今下午3時許爆炸起火。據了解，變電所當時更新設備，未料在送電測試時突然爆炸，造成3名承包商人員受傷，其中1人全身燒燙傷，送醫不治，另2人分別為燒燙傷與腿部骨折，均已送醫治療。

火煙逼近國道！台中海線、大肚山公墓大火 民眾喊危險又釀空汙

台中海線和大肚山最近幾天山林火警和公墓火警多，濃烈火煙影響鐵公路交通，也造成大範圍空汙，消防隊員打火疲於奔命，有民眾抱怨大火危險又空汙，呼喊人在美國參訪的台中市長盧秀燕快回國指揮滅火。

影／返鄉夢碎…印尼移工搭車赴桃機遇死劫 3車連環撞釀1死7傷

南投草屯一輛載有5人的廂型車昨凌晨欲前往桃園機場，行經玉屏路、博愛路口時，與一輛小貨車發生碰撞，因撞擊力道猛烈翻覆，再擦撞停等車輛，釀1死7輕重傷；警方今表示，死者為印尼籍移工，為返鄉途中車禍客死異鄉，令人唏噓。

台北車站廁所旁燒廣告紙 男落網答非所問

鍾姓男子今早10時許在台北車站機捷連通道廁所外焚燒紙張，清潔員發現後通報站務人員處理，員警事後查獲鍾男，他先保持沉默，後續面對詢問語焉不詳，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。