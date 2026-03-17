竹科變電所起火…台電緊急隔離 未影響廠商生產

方姓男子今天下午3時45分駕車搭載吳姓女友行經高市河堤路，見鄒姓男子駕車右轉未打方向燈，在下個路口按喇叭示警；沒料，鄒男和妻子及兒子持棍下車理論，方遭鄒毆打，情急下換檔駛離，車暴衝撞傷鄒的妻、兒，鄒怒衝撞方車，造成方及女友受傷，行車糾紛演變殺人未遂案，警方正釐清肇責。

2026-03-16 20:14