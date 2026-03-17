竹科變電所爆炸起火 釀1死2重傷

新竹科學園區內的台電竹園超高壓變電所，昨下午進行電力設備測試時爆炸起火，釀三名工人一死二重傷。圖／新竹市消防局提供

新竹科學園區台電竹園超高壓變電所，昨天下午進行電壓穩定設備測試，在現場送電測試時突然爆炸，大量濃煙伴隨火光直衝天際，造成三名施工人員一死二重傷。事故後竹科園區供電瞬間電壓下降，但未造成停電，園區運作未受影響。爆炸原因不明，相關單位正進行調查。

新竹市長高虹安昨率團出訪日本，爆炸後市府立即成立應變小組，要求台電即刻停工進行調查，釐清事故責任。新竹地檢署已指派檢察官林鳳師指揮偵辦，待現場救災工作告一段落到場勘驗、調查。

竹園超高壓變電所位於竹科園區力行路，屬於竹科供電重要節點，與新竹縣峨眉超高壓變電所相互融通，負責穩定園區與新竹縣、市電力供應。

昨天下午三時廿六分左右變電所驚傳爆炸，數公里外都可見濃烈黑煙與熊熊火光，目擊者說，只聽到巨大爆炸聲，隨即看到大量濃煙竄出，憂心晶圓重鎮受影響。

新竹市消防局獲報出動四十人、廿輛消防車及二部消防機器人趕往搶救，消防員在現場救出三名傷者，都是在場施工的台電承包商，其中四十歲劉姓男子全身燒燙傷，失去呼吸心跳，送醫搶救後不治；五十一歲王姓男子被爆炸力量彈飛，腿部封閉性骨折，五十六歲許姓男子全身燒燙傷，二人都重傷未脫險。

該變電所位於竹科園區內，附近有多家晶圓廠與光電廠，爆炸後園區廠商提高警戒，台積電等多家廠商透過廠區廣播提醒，因系統偵測到電壓下降，各廠區工程師也急奔機台，確認運作狀況。台積電回應，不預期會產生影響，供電正常。

竹市消防局表示，起火處為施工工地，並非已投入運作的設施，火勢昨晚六時已受控，但現場儲存大量絕緣油，直到深夜才完全撲滅火勢。新竹市環保局監測空氣品質，提醒周邊民眾減少外出。