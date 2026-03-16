快訊

川普暗示中國不護航將延後訪陸 貝森特澄清：若延後將是後勤問題

蘋果無預警推全新AirPods Max 2！定價17990元搭載H2晶片、主動式降噪升級

安啦！台指期強震後 押寶買盤進場、指數大漲300點

影／高雄男步行過馬路突路倒…警疑他酒駕調監視器 真相出乎意外

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蘇姓男子今上午走過高雄市重立路與孟子路口時突路倒，警方獲報趕抵，發現蘇滿身酒味，懷疑他酒駕，調監視器查出蘇沿路徒步；後有民眾認出蘇男就住在離事發地80公尺處，蘇妻稱丈夫前晚沒睡好，喝酒助眠，沒在家睡覺跑出門才不支路倒。

左營警分局文自派出所今天上午8時許獲報，左營區重立路與孟子路口有民眾路倒，警方趕抵赴現場處置。

警方發現路倒的蘇姓男子（63歲）呼呼大睡，全身散發酒味，懷疑他酒駕，調閱監視器追查是否蘇有使用交通工具，警方先將蘇叫醒後，施以酒測，酒測值高達每公升1.22毫克，後監視畫面證實他沿路徒步。

後有民眾在場認出蘇男家就住在距路倒地點約80公尺處，前去通知蘇男妻子；警方將蘇叫醒後，蘇妻趕到場，告知警方，丈夫因前晚睡不著，喝酒助眠，天亮後，未在家睡覺卻跑出門，可能因此體力不支才路倒，隨後由妻子陪同就醫檢查，幸無大礙。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

蘇姓男子今天上午走過高市重立路與孟子路口，突倒下；警方查出蘇在家喝酒後徒步外出，體力不支路倒。記者石秀華／翻攝
蘇姓男子今天上午走過高市重立路與孟子路口，突倒下；警方查出蘇在家喝酒後徒步外出，體力不支路倒。記者石秀華／翻攝

蘇姓男子今天上午走過高市重立路與孟子路口，突倒下；警方查出蘇在家喝酒後徒步外出，體力不支路倒。記者石秀華／翻攝
蘇姓男子今天上午走過高市重立路與孟子路口，突倒下；警方查出蘇在家喝酒後徒步外出，體力不支路倒。記者石秀華／翻攝

蘇姓男子今天上午走過高市重立路與孟子路口，突倒下；警方查出蘇在家喝酒後徒步外出，體力不支路倒。記者石秀華／翻攝
蘇姓男子今天上午走過高市重立路與孟子路口，突倒下；警方查出蘇在家喝酒後徒步外出，體力不支路倒。記者石秀華／翻攝

酒駕 監視器

延伸閱讀

獨／高雄男一口氣領2000萬鉅款買名表投資 警用這招勸阻他放棄了

高雄父子深夜騎車外出 子精神恍惚走路邊…父卻摔邊坡喪命

影／蘇澳醉男超商偷噴霧罐砸車 遭上銬竟嗆警「代號單位」醒後稱斷片

新北男酒駕又毒駕！高速衝出巷口 騎士慘遭撞飛重傷昏迷

相關新聞

高雄行車糾紛一家3口持棍攔車 駕駛被打換檔暴衝撞傷對方妻兒

方姓男子今天下午3時45分駕車搭載吳姓女友行經高市河堤路，見鄒姓男子駕車右轉未打方向燈，在下個路口按喇叭示警；沒料，鄒男和妻子及兒子持棍下車理論，方遭鄒毆打，情急下換檔駛離，車暴衝撞傷鄒的妻、兒，鄒怒衝撞方車，造成方及女友受傷，行車糾紛演變殺人未遂案，警方正釐清肇責。

竹科台電變電所爆炸釀1死2傷 火勢已控制但恐深夜才能撲滅

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今下午3時許爆炸起火。據了解，變電所當時更新設備，未料在送電測試時突然爆炸，造成3名承包商人員受傷，其中1人全身燒燙傷，送醫不治，另2人分別為燒燙傷與腿部骨折，均已送醫治療。

火煙逼近國道！台中海線、大肚山公墓大火 民眾喊危險又釀空汙

台中海線和大肚山最近幾天山林火警和公墓火警多，濃烈火煙影響鐵公路交通，也造成大範圍空汙，消防隊員打火疲於奔命，有民眾抱怨大火危險又空汙，呼喊人在美國參訪的台中市長盧秀燕快回國指揮滅火。

影／返鄉夢碎…印尼移工搭車赴桃機遇死劫 3車連環撞釀1死7傷

南投草屯一輛載有5人的廂型車昨凌晨欲前往桃園機場，行經玉屏路、博愛路口時，與一輛小貨車發生碰撞，因撞擊力道猛烈翻覆，再擦撞停等車輛，釀1死7輕重傷；警方今表示，死者為印尼籍移工，為返鄉途中車禍客死異鄉，令人唏噓。

台北車站廁所旁燒廣告紙 男落網答非所問

鍾姓男子今早10時許在台北車站機捷連通道廁所外焚燒紙張，清潔員發現後通報站務人員處理，員警事後查獲鍾男，他先保持沉默，後續面對詢問語焉不詳，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

竹科台電變電所爆炸 高虹安要求停工調查、啟動職災關懷

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今下午3時許測試設備時爆炸起火，造成2重傷、1命危送醫。新竹市長高虹安已要求台電立即停工並啟動職災關懷，同時指示市府成立應變小組，責成副市長林琨瀚掌握狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。