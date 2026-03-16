影／高雄男步行過馬路突路倒…警疑他酒駕調監視器 真相出乎意外
蘇姓男子今上午走過高雄市重立路與孟子路口時突路倒，警方獲報趕抵，發現蘇滿身酒味，懷疑他酒駕，調監視器查出蘇沿路徒步；後有民眾認出蘇男就住在離事發地80公尺處，蘇妻稱丈夫前晚沒睡好，喝酒助眠，沒在家睡覺跑出門才不支路倒。
左營警分局文自派出所今天上午8時許獲報，左營區重立路與孟子路口有民眾路倒，警方趕抵赴現場處置。
警方發現路倒的蘇姓男子（63歲）呼呼大睡，全身散發酒味，懷疑他酒駕，調閱監視器追查是否蘇有使用交通工具，警方先將蘇叫醒後，施以酒測，酒測值高達每公升1.22毫克，後監視畫面證實他沿路徒步。
後有民眾在場認出蘇男家就住在距路倒地點約80公尺處，前去通知蘇男妻子；警方將蘇叫醒後，蘇妻趕到場，告知警方，丈夫因前晚睡不著，喝酒助眠，天亮後，未在家睡覺卻跑出門，可能因此體力不支才路倒，隨後由妻子陪同就醫檢查，幸無大礙。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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