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高雄行車糾紛一家3口持棍攔車 駕駛被打換檔暴衝撞傷妻兒、夫怒撞車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

方姓男子今天下午3時45分駕車搭載吳姓女友行經高市河堤路，見鄒姓男子駕車右轉未打方向燈，在下個路口按喇叭示警；沒料，鄒男和妻子及兒子持棍下車理論，方遭鄒毆打，情急下換檔駛離，車暴衝撞傷鄒的妻、兒，鄒怒衝撞方車，造成方及女友受傷，行車糾紛演變殺人未遂案，警方正釐清肇責。

三民二分局警方調查，49 歲方姓男子今天下午3時45分許駕車搭載45歲吳姓女友，行經三民區河堤路與敦煌路口時，適66歲鄒姓男子駕車搭載67歲張姓妻子及39歲兒子行經該處路口。

當時方男見鄒男駕車右轉卻未打方向燈，至聯興路與敦煌路口時，對鄒男按喇叭示警，鄒男一家三口惱羞成怒，下車理論，鄒的兒子持棍作勢要打人，鄒男則打開副駕駛座車門，繞過吳女追打方男。

方男情急下，欲換檔倒車駛離現場，沒料，換檔時卻不慎打成D檔，導致車輛暴衝，撞及鄒男妻子及兒子，鄒男見妻兒受傷，隨即上車怒駕車來回衝撞方男轎車。

事故造成乘客鄒男的兒子頭部撕裂傷、妻子手、腳擦挫傷；另方男手、胸擦挫傷，頸部拉傷，女友吳女頭部、手、腳擦挫傷；另方男的納智捷車頭及車身毀損，鄒男的豐田轎車車頭凹陷，4傷者分別被送醫治療。

行車糾紛演變為殺人未遂案，警方將釐清雙方肇責，警詢後，全案將依殺人未遂、傷害、毀損及公共危險等罪偵辦。

高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，後下車對方咆哮（橘色背心者）。圖／取自記者爆料網
高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，後下車對方咆哮（橘色背心者）。圖／取自記者爆料網

高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，後下車對方咆哮（橘色背心者）。圖／取自記者爆料網
高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，後下車對方咆哮（橘色背心者）。圖／取自記者爆料網

高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，方男送醫治療後，被警方帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，方男送醫治療後，被警方帶回查辦。記者石秀華／翻攝

高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，後下車對方咆哮（橘色背心者）。圖／取自記者爆料網
高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，後下車對方咆哮（橘色背心者）。圖／取自記者爆料網

高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝

高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒怒撞方車（左，納智捷車），事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒怒撞方車（左，納智捷車），事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝

高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，事故釀4人受傷。圖／取自記者爆料網
高市三民區今天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，事故釀4人受傷。圖／取自記者爆料網

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