竹科台電變電所大火 竹檢：全面調查事故原因、協助爆炸事故受害者

針對今天下午發生在竹科園區竹園超高壓變電所的重大火災，事故已造成3人傷亡，相關單位正全力搶救並調查事故原因。新竹地檢署晚間指出，由檢察官林鳳師指揮偵辦，待現場救災工作告一段落後，將會同消防及刑事專業鑑識人員進入事故現場進行勘察與蒐證，全面調查事故發生經過與可能原因，釐清相關責任。

新竹地檢署今晚指出，檢察長柯宜汾知悉後，立即指示主任檢察官黃振倫、蔡宜臻及檢察官林鳳師，與內政部警政署保安警察第二總隊第二大隊第一中隊及犯罪被害人保護協會新竹分會保持密切聯繫，掌握現場救災與處置情形，並在確保消防救災及搶救人命優先之前提下，迅速啟動應變機制。

目前已經指派專責檢察官支援待命，相關法醫及應變車輛亦同步整備，將依第一線救災狀況，在不影響現場救援及消防作業的前提下，隨時進入現場執行相驗作業，確保落實「即報即驗」原則，迅速並妥適完成相關司法程序。

針對本次爆炸事故發生原因，林鳳師將指揮偵辦，待現場救災工作告一段落後，將會同消防及刑事專業鑑識人員進入事故現場進行勘察與蒐證，全面調查事故發生經過與可能原因，釐清相關責任。

此外，事故發生後，新竹地檢署即同步啟動犯罪被害人保護機制，由主任檢察官蔡宜臻協助犯罪被害人保護協會新竹分會啟動「一路相伴」服務，提供被害者及其家屬醫療協助、法律諮詢與心理輔導等支持措施，陪伴家屬度過艱難時刻。新竹地檢署將持續密切關注救災進度，確保司法調查順利進行，並提供受害者全面支持與協助。