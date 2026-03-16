快訊

持有股票大漲無法領榮民就養金？ 退輔會：趙衍慶前年因收入增加停發

拾荒老兵趙衍慶91歲病逝 曾砸200萬選北市長…去年發現有台積電身價大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

竹科台電變電所大火 竹檢：全面調查事故原因、協助爆炸事故受害者

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

針對今天下午發生在竹科園區竹園超高壓變電所的重大火災，事故已造成3人傷亡，相關單位正全力搶救並調查事故原因。新竹地檢署晚間指出，由檢察官林鳳師指揮偵辦，待現場救災工作告一段落後，將會同消防及刑事專業鑑識人員進入事故現場進行勘察與蒐證，全面調查事故發生經過與可能原因，釐清相關責任。

新竹地檢署今晚指出，檢察長柯宜汾知悉後，立即指示主任檢察官黃振倫、蔡宜臻及檢察官林鳳師，與內政部警政署保安警察第二總隊第二大隊第一中隊及犯罪被害人保護協會新竹分會保持密切聯繫，掌握現場救災與處置情形，並在確保消防救災及搶救人命優先之前提下，迅速啟動應變機制。

目前已經指派專責檢察官支援待命，相關法醫及應變車輛亦同步整備，將依第一線救災狀況，在不影響現場救援及消防作業的前提下，隨時進入現場執行相驗作業，確保落實「即報即驗」原則，迅速並妥適完成相關司法程序。

針對本次爆炸事故發生原因，林鳳師將指揮偵辦，待現場救災工作告一段落後，將會同消防及刑事專業鑑識人員進入事故現場進行勘察與蒐證，全面調查事故發生經過與可能原因，釐清相關責任。

此外，事故發生後，新竹地檢署即同步啟動犯罪被害人保護機制，由主任檢察官蔡宜臻協助犯罪被害人保護協會新竹分會啟動「一路相伴」服務，提供被害者及其家屬醫療協助、法律諮詢與心理輔導等支持措施，陪伴家屬度過艱難時刻。新竹地檢署將持續密切關注救災進度，確保司法調查順利進行，並提供受害者全面支持與協助。

竹科園區今天下午竹園超高壓變電所的重大火災爆炸，造成3人傷亡。記者郭政芬／攝影
竹科園區今天下午竹園超高壓變電所的重大火災爆炸，造成3人傷亡。記者郭政芬／攝影

被害人 檢察官 竹科

延伸閱讀

竹科台電變電所爆炸釀1死2傷 火勢已控制但恐深夜撲滅

竹科台電變電所起火…原因指向「這設備」 台電：未停電、也不影響供電

竹科台電變電所爆炸 高虹安要求停工調查、啟動職災關懷

竹科台電變電所爆炸！部分廠商出現壓降…台積電、聯電「未受影響」

相關新聞

竹科台電變電所爆炸釀1死2傷 火勢已控制但恐深夜才能撲滅

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今下午3時許爆炸起火。據了解，變電所當時更新設備，未料在送電測試時突然爆炸，造成3名承包商人員受傷，其中1人全身燒燙傷，送醫不治，另2人分別為燒燙傷與腿部骨折，均已送醫治療。

火煙逼近國道！台中海線、大肚山公墓大火 民眾喊危險又釀空汙

台中海線和大肚山最近幾天山林火警和公墓火警多，濃烈火煙影響鐵公路交通，也造成大範圍空汙，消防隊員打火疲於奔命，有民眾抱怨大火危險又空汙，呼喊人在美國參訪的台中市長盧秀燕快回國指揮滅火。

影／返鄉夢碎…印尼移工搭車赴桃機遇死劫 3車連環撞釀1死7傷

南投草屯一輛載有5人的廂型車昨凌晨欲前往桃園機場，行經玉屏路、博愛路口時，與一輛小貨車發生碰撞，因撞擊力道猛烈翻覆，再擦撞停等車輛，釀1死7輕重傷；警方今表示，死者為印尼籍移工，為返鄉途中車禍客死異鄉，令人唏噓。

台北車站廁所旁燒廣告紙 男落網答非所問

鍾姓男子今早10時許在台北車站機捷連通道廁所外焚燒紙張，清潔員發現後通報站務人員處理，員警事後查獲鍾男，他先保持沉默，後續面對詢問語焉不詳，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

竹科台電變電所爆炸 高虹安要求停工調查、啟動職災關懷

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今下午3時許測試設備時爆炸起火，造成2重傷、1命危送醫。新竹市長高虹安已要求台電立即停工並啟動職災關懷，同時指示市府成立應變小組，責成副市長林琨瀚掌握狀況。

竹科台電變電所送電測試突爆炸 下班車潮恐受影響

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所今下午3時許爆炸起火。據了解，變電所當時正進行電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸，造成3名承包商人員受傷，其中1人全身燒燙傷、救出時已無生命跡象，另2人分別為燒燙傷與腿部骨折，送醫搶救中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。