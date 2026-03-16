竹科台電變電所爆炸釀1死2傷 火勢已控制但恐深夜才能撲滅

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今下午3時許爆炸起火。據了解，變電所當時更新設備，未料在送電測試時突然爆炸，造成3名承包商人員受傷，其中1人全身燒燙傷，送醫不治，另2人分別為燒燙傷與腿部骨折，均已送醫治療。

新竹市消防局表示，今天共出動20輛消防車、41名消防人員及2部消防機器人搶救，目前共救出3名傷者，51歲王男被爆炸力量彈飛，右大腿封閉性骨折；56歲許男全身燒燙傷；40多歲劉男傷勢嚴重，全身多處燒燙傷，送醫後宣告不治。

據了解，事故發生時變電所正進行變壓器整建設備更新工程，由台電人員在室內遠端遙控操作，不料在送電測試過程中，位於現場外包施工區域突然發生爆炸，並引發變壓器起火。

新竹市消防局表示，起火地點為施工中的工地，並非已投入運作的設施，因此不會影響新竹科學園區各廠房的供電，目前火勢已獲完全控制。由於現場儲存大量絕緣油，燃燒時間較長，預估可能需至深夜才能完全撲滅。

消防局指出，消防人員已將火勢侷限於變壓器室內燃燒，防止進一步延燒。雖然火勢尚未完全熄滅，但整體狀況已受控制。至於起火原因，據現場人員轉述，疑似先發生爆炸後引發火勢，詳細爆炸原因仍待火調科進一步釐清。

台電說明，台電竹園超高壓變電所今下午3時26分，由承攬商進行電壓穩定設備「靜態同步補償器（STATCOM）」測試工作時發生火警，造成3名承攬商人員受傷，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。台電強調，該測試設備尚未加入系統實際運作，對現有系統不影響，也不影響後續供電。

台電說明，事發後，台電總經理王耀庭第一時間趕赴現場指揮後續減災工作，台電已向受壓降影響廠商溝通說明狀況，並持續與廠商保持聯繫。

台電進一步說明，竹園超高壓變電所2018年啟用，提供新竹科學園區穩定電力。為強化電壓精準調控及系統穩定，台電2023年發包，並於2024年動工增設靜態同步補償器（STATCOM）電壓穩定設備。目前由承包商進行測試中，尚未驗收合格移交給台電，亦尚未加入系統實際運作。且事故發生在獨立建築，與竹園超高壓變電所供給竹科用電屬不同建築物，不會影響日後新竹科學園區供電。

台電強調，今日設備測試未造成停電，亦無影響民生用戶供電，惟造成園區部分用戶電壓驟降。針對此起事故，台電將配合警消單位進一步調查釐清詳細事故原因，檢討承攬商相關責任。

台電竹園變電所下午爆炸起火釀一死，新竹市消防局指出，已將火勢侷限於變壓器室內燃燒，防止進一步延燒。圖／新竹市消防局提供