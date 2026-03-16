火煙逼近國道！台中海線、大肚山公墓大火 民眾喊危險又釀空汙

台中海線和大肚山最近幾天山林火警和公墓火警多，濃烈火煙影響鐵公路交通，也造成大範圍空汙，消防隊員打火疲於奔命，有民眾抱怨大火危險又空汙，呼喊人在美國參訪的台中市長盧秀燕快回國指揮滅火。

台中連日山林和公墓大火，曾影響清水到台中港的火車行車，國道三號清水與沙鹿段，路旁邊坡大火也影響國道行車視線和安全。

台中市消防局表示，本月14及15日二天 ，台中市雜草火警，包含廢棄物、墓地多達75件，其中公墓火警10件，大肚山雜草火警高達27件，消防隊員疲於奔命。大肚山的山林大火也緊鄰國道三號，民眾開車行駛途中也拍下火勢靠近驚險畫面。

為防範民眾掃墓祭祖期間因燃燒冥紙、雜草或施放爆竹不慎引發林野墓地火災，台中市訂定「115年度清明期間防火安全整備工作執行計畫」，自2月13日起至4月6日止，全面強化墓地防火整備及應變作為。

台中市今年公墓火警防治透過實體、電視、廣播、戶外及空拍機等方式宣導，推廣祭祖掃墓落實「4不1要」原則，除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走。

結合「台中通APP」或專屬QR Code，民眾可查詢全市公墓位置、紙錢集中處及消防水袋取用點，方便提前規劃行程。重點假日在大型公墓入口處派遣水箱車懸掛宣導標語，結合義消及婦宣人員發放防火傳單與「小水袋」，並提供現場水源，推廣「掃墓不用火」及鮮花素果祭祀觀念。

協調各區公墓落實除草，避免雜草堆置；確實管理紙錢集中點，確認餘燼完全熄滅後再載運處理，斷絕復燃風險。投入具備廣播功能、AI人員辨識及視距外錄影監控的遙控無人機。執行空中巡查、防火廣播與蒐證，迅速掌握救災情資，針對違法燃燒雜草之行為，依消防法第14條處以3000元罰鍰，今年截至3月15日已針對違規田野燃燒行為開出4張舉發單。