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台北車站廁所旁燒廣告紙 男落網答非所問
鍾姓男子今早10時許在台北車站機捷連通道廁所外焚燒紙張，清潔員發現後通報站務人員處理，員警事後查獲鍾男，他先保持沉默，後續面對詢問語焉不詳，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。
警方調查，36歲鍾男上午10時許在北車機捷連通到廁所外徘徊，沒多久清潔人員於廁所外發現焚燒過的2張廣告紙及灰燼，通報站務人員處理，鍾男交出一只打火機後離開現場。
轄區警方接獲轉通報，派員追查，上午11時許在Z區地下街出口發現鍾男，面對員警詢問，鍾男始終沉默，警方將其帶返調查，鍾男仍語焉不詳，未能清楚回答警方問題。
警方指出，鍾男對焚燒紙張，時而沉默、時而答非所問，做案動機未明，因其行為有影響公共安全之虞，警詢後依公共危險罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。
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