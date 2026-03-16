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竹科台電變電所起火…原因指向「這設備」 台電：未停電、也不影響供電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台電說明，台電竹園超高壓變電所16日下午3時26分，由承攬商進行電壓穩定設備「靜態同步補償器（STATCOM）」測試工作時發生火警，造成3名承攬商人員受傷，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。台電強調，該測試設備尚未加入系統實際運作，對現有系統不影響，也不影響後續供電

台電說明，事發後，台電王耀庭總經理第一時間趕赴現場指揮後續減災工作，台電已向受壓降影響廠商溝通說明狀況，並持續與廠商保持聯繫。

台電進一步說明，竹園超高壓變電所2018年啟用，提供新竹科學園區穩定電力。為強化電壓精準調控及系統穩定，台電2023年發包，並於2024年動工增設靜態同步補償器（STATCOM）電壓穩定設備。目前由承包商進行測試中，尚未驗收合格移交給台電，亦尚未加入系統實際運作。且事故發生在獨立建築，與竹園超高壓變電所供給竹科用電屬不同建築物，不會影響日後新竹科學園區供電。

台電強調，16日設備測試未造成停電，亦無影響民生用戶供電，惟造成園區部分用戶電壓驟降。針對此起事故，台電將配合警消單位進一步調查釐清詳細事故原因，檢討承攬商相關責任。

台電說明，台電竹園超高壓變電所16日下午3時26分，由承攬商進行電壓穩定設備「靜態同步補償器（STATCOM）」測試工作時發生火警，造成3名承攬商人員受傷，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。圖／本報系資料照片
台電說明，台電竹園超高壓變電所16日下午3時26分，由承攬商進行電壓穩定設備「靜態同步補償器（STATCOM）」測試工作時發生火警，造成3名承攬商人員受傷，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。圖／本報系資料照片

台電 供電 竹科

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