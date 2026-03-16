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竹科台電變電所爆炸 高虹安要求停工調查、啟動職災關懷

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今下午3時許測試設備時爆炸起火，造成2重傷、1命危送醫。新竹市長高虹安已要求台電立即停工並啟動職災關懷，同時指示市府成立應變小組，責成副市長林琨瀚掌握狀況。

市府指出，市長高虹安目前雖正與新竹市議會於日本執行公務，但已於落地第一時間跨海掌握全盤狀況，初步了解事故發生於台電設備測試期間不慎發生火警，影響園區部分用戶瞬間壓降，目前未造成用戶停電。其中有3名承包商人員受傷，已立即送醫治療，其餘人員均已安全撤離。

高虹安強調，電力設施攸關城市安全與產業運作，對於此次事故市府高度重視，已要求台電立即停工，盡速釐清事故原因與責任歸屬，全面配合調查，並檢討相關作業流程及安全機制，以避免類似事件再次發生。

新竹市消防局表示，現場目前共出動20輛消防車、41名消防人員展開搶救，2部消防機器人。目前共救出3名傷者，51歲王男腿部封閉性骨折；56歲許男全身燒燙傷；40多歲劉男傷勢嚴重，全身多處燒燙傷，送醫前無生命跡象。

市府強調，目前由消防單位進行滅火及安全管制，現場人員已完成疏散，受傷人員也已送醫治療。

新竹市勞青處表示，對本次職業災害深表關切，市府已第一時間掌握傷者送醫與救治情形，立即啟動職災關懷，提供職災勞工及家屬提供勞保、災保給付申辦諮詢，協助處理勞資爭議及民事損害賠償問題。本案發生地點在新竹科學園區內，市府亦立即通報國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局調查事故原因。

環保局指出，依據中央氣象署資訊，現場風向為北北西風，預估影響範圍為東區力行路、力行五路周邊及新竹縣。環保局同仁已持手持式儀器至火場周界下風處進行空品監測，提醒位於影響範圍之市民朋友，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出，請戴好口罩，切勿前往火災現場；敏感族群請多加注意防護。

新竹市消防局表示，現場目前共出動20輛消防車、41名消防人員展開搶救，2部消防機器人。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局表示，現場目前共出動20輛消防車、41名消防人員展開搶救，2部消防機器人。圖／新竹市消防局提供

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生爆炸火警。據了解，變電所當時正電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸。圖／新竹市消防局提供
新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生爆炸火警。據了解，變電所當時正電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸。圖／新竹市消防局提供

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今下午3時許測試設備時爆炸起火，造成2重傷、1命危送醫。新竹市長高虹安已要求台電立即停工並啟動職災關懷。圖／新竹市政府提供
新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今下午3時許測試設備時爆炸起火，造成2重傷、1命危送醫。新竹市長高虹安已要求台電立即停工並啟動職災關懷。圖／新竹市政府提供

新竹科學園區三期力行路18號的台電竹園超高壓變電所於下午3點多傳出火災，濃煙密布。圖／新竹市消防局提供
新竹科學園區三期力行路18號的台電竹園超高壓變電所於下午3點多傳出火災，濃煙密布。圖／新竹市消防局提供

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生爆炸火警。據了解，變電所當時正電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸。圖／新竹市消防局提供
新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生爆炸火警。據了解，變電所當時正電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸。圖／新竹市消防局提供

消防人員 職災 高虹安

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