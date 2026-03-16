台中新光三越電梯突卡死近20人受困 都發局勒令停用要求全面檢修

台中新光三越昨天中午驚傳電梯受困意外，一部電梯突然卡住不動，車廂內擠滿約20名乘客，隨後更陷入一片漆黑，嚇壞現場民眾，幸好5分鐘排除狀況。業者表示，電梯因負載觸發保護機制暫停；都發局已勒令停止該部電梯使用，待業者完成檢修作業後，向都發局申請才可恢復使用。

昨天中午用餐尖峰時段，台中新光三越一部電梯突然在地下三樓卡住，近20名乘客受困電梯中，安全工作人員獲報後，在外引導電梯內的乘客操作面板，乘客按照指示操作，約5分鐘打開電梯，幸好無人受傷。

新光三越表示，電梯因負載觸發保護機制暫停，現場已立即引導顧客離開，目前已完成檢修並恢復運作，確保安全無虞。

都發局表示，該部電梯的使用許可證有效期限至今年6月1日，符合相關規定，且近一年來均有依規按月辦理維護保養。都發局已於現場張貼「勒令停止使用」告示，要求該部電梯立即暫停使用，並責成業者持續進行全面安全檢測，業者完成檢修作業後，才可報請都發局申請恢復使用，後續將持續監督建築物昇降設備的安全管理，確保市民在公共場所的消費環境安全。