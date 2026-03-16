影／返鄉夢碎…印尼移工搭車赴桃機遇死劫 3車連環撞釀1死7傷

南投草屯一輛載有5人的廂型車昨凌晨欲前往桃園機場，行經玉屏路、博愛路口時，與一輛小貨車發生碰撞，因撞擊力道猛烈翻覆，再擦撞停等車輛，釀1死7輕重傷；警方今表示，死者為印尼籍移工，為返鄉途中車禍客死異鄉，令人唏噓。

草屯警分局指出，昨天15日凌晨0時33分許，1輛載有5人的廂型車行經設有閃紅號誌的博愛路與玉屏路口時，遭同樣行經該路口閃黃燈的小貨車側撞，因撞擊力道猛烈，導致廂型車翻覆，波及對向小客車，3車連環撞釀1死7輕重傷。

據了解，該輛廂型車由台灣人駕駛，車上載5名印尼籍移工要前往桃園機場準備返鄉，不料途中卻發生車禍。由於撞擊力道猛烈，1名女移工遭拋出車外受重傷，另4人全被擠壓堆疊在後排座位，廂型車及小貨車、小客車駕駛3人也受傷。

其中，50歲男移工當場失去生命跡象，送醫仍不治，返鄉途中車禍客死異鄉，而其妻子也在車上受傷，幸無生命危險，但夫妻天人永隔，令人唏噓；車上另2名女移工也傷勢嚴重，與拋飛的女移工分別轉送中山醫、中國附醫、彰基醫院救治。

警方呼籲，民眾行經閃光號誌務必停等或減速，以維護用路安全。至於車禍發生原因仍待進一步調查，後續將釐清相關責任歸屬。

南投草屯玉屏路、博愛路口15日凌晨發生車禍，因撞擊力道猛烈，車輛翻覆，釀1死7輕重傷。圖／警方提供