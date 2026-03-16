宜蘭南澳鄉達茵河邊傳事故 登山客遭落石擊中骨折請求直升機送醫

宜蘭南澳鄉達茵河溪邊昨天傍晚傳出登山事故，縣消防局接獲消防署轉告，4名登山客日前從南澳入山，其中1人左小腿遭落石擊傷骨折，因山路難行，緩不濟急，需直升機救援就醫。救援人員今天下午完成直升機吊掛，把傷者載到羅東運動公園後，救護車送往羅東聖母醫院治療。

消防署昨天下午4時40分接獲民眾GARMIN轉報民眾登山受傷，經聯繫提供的電話表示，現場一行4人於3月12日自南澳鹿皮林道入山，昨天下午其中一名新北市30歲蔣男的左小腿遭落石擊傷，造 成開放性骨折及出血，血壓偏低，傷勢嚴重。

由於此段山路艱困，步行時間約8至10小時，對方需要直升機轉運，請求消防局派員前往救援。縣消防局第四大隊副大隊長嚴冠琳率消防人員12人及林保署2人，攜帶各式山域及溯溪裝備前往，今天下午1時接觸傷者，意識清楚，進行包紮固定及必要緊急救護處置。

縣消防局申請的空勤直升機下午近3時從花蓮機場起飛至事故現場，花半小時完成吊掛，傷者搭機載至羅東運動公園田徑場，再由救護車送往聖母醫院醫治。

4名登山客日前自南澳鹿皮林道入山，昨天下午其中一名新北市30歲蔣男的左小腿遭落石擊傷，造成開放性骨折及出血，今天下午經由直升機吊掛送醫。圖／消防局提供