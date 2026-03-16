快訊

羅志祥驚傳請辭「綜藝OK啦」 中天證實節目暫停錄製

竹科台電變電所起火原因出爐 廠內設備更新施工釀火災

竹科變電所設備測試發生火警 台電：未造成停電、原因調查中

聽新聞
0:00 / 0:00

竹科台電變電所送電測試突爆炸 下班車潮恐受影響

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所今下午3時許爆炸起火。據了解，變電所當時正進行電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸，造成3名承包商人員受傷，其中1人全身燒燙傷、救出時已無生命跡象，另2人分別為燒燙傷與腿部骨折，送醫搶救中。

新竹市政府表示，消防人員已到場處理，火勢持續控制中。依現場風向研判，可能影響範圍為東區力行路及力行五路周邊，環保局已派員攜帶手持式儀器至火場周界下風處進行空氣品質監測。

由於火勢尚未撲滅，又正逢下班車潮尖峰，市府提醒，下班時段若行經周邊道路，請減速慢行並注意安全；影響範圍內市民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出建議戴口罩。市府將持續掌握現場狀況，如有任何問題可通報119或1999市民專線。

新竹市消防局表示，今天下午3時27分接獲民眾報案，指東區力行路18號竹園超高壓變電所傳出爆炸聲並竄出濃煙。消防局立即派遣金山、中山、埔頂、光復等車組前往搶救，3時33分首波人車抵達時發現現場已有煙有火，立即增援人力。

消防局指出，現場共出動16輛消防車、41名消防人員投入救援。由於變電所屬高壓電力設施，消防人員到場後先確認電力狀況並布線壓制火勢，同時防止火勢波及其他高壓設備。為避免高壓設備持續燃燒造成危險，消防局下午4時16分再加派機器人設備到場支援滅火。

消防人員在搶救過程中陸續救出3名傷者，均為現場施工的承包商人員。其中一名約56歲男子全身燒燙傷，下午4時2分由消防車送醫；另一名約51歲男子右大腿閉鎖性骨折，4時8分送醫；最嚴重的一名男子則在現場被救出時已無呼吸心跳，全身多處燒燙傷，4時24分由救護人員送往醫院急救。

據了解，事故發生時變電所正進行設備更新工程，由台電人員在室內遠端遙控操作，不料在送電測試過程中，位於現場外包施工區域突然發生爆炸，並引發變壓器起火。現場瞬間竄出火光與大量濃煙，黑煙一度遮蔽竹科上空，數公里外都能清楚看見，引發竹科各廠區員工關注。

由於竹園超高壓變電所為竹科供電的重要節點，並與新竹縣峨眉超高壓變電所相互融通，負責穩定園區與新竹縣市電力供應。火警發生後，消防人員全力防止火勢擴大並確保供電系統安全，目前竹科未有廠商斷、停電，但部分區域降壓供電。

台電表示，目前正配合消防單位處理現場並清查設備狀況，至於爆炸原因仍待進一步調查釐清，目前不影響供電，其餘人員均已安全撤離。

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生爆炸火警。據了解，變電所當時正電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸。圖／新竹市消防局提供
新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生爆炸火警。據了解，變電所當時正電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸。圖／新竹市消防局提供

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生爆炸火警。據了解，變電所當時正電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸。圖／新竹市消防局提供
新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生爆炸火警。據了解，變電所當時正電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸。圖／新竹市消防局提供

新竹市政府表示，今天下午竹科力行路台電竹園超高壓變電所發生火警，消防人員已到場處理，火勢目前持續控制中。依現場風向研判，可能影響範圍為東區力行路及力行五路周邊。圖／新竹市政府提供
新竹市政府表示，今天下午竹科力行路台電竹園超高壓變電所發生火警，消防人員已到場處理，火勢目前持續控制中。依現場風向研判，可能影響範圍為東區力行路及力行五路周邊。圖／新竹市政府提供

空氣品質 消防人員 救護人員

延伸閱讀

竹科台電變電所起火原因出爐 廠內設備更新施工釀火災

竹科變電所災情恐影響台積廠區？公司完整回應來了

獨／竹科台電變電所爆炸起火 3人遭炸傷1人無生命跡象

竹科超高壓變電所大火瞬間壓降！機台工程師忙翻了 傳1人送醫

相關新聞

拖吊蟑螂又來了！拖3.7公里救援費4千變4萬 他怒告業者詐欺警函送

再傳天價拖吊費！57歲尤男昨午在新北新莊因車輛故障透過網路找拖吊業者，尤男詢價時司機表示不會超過4千元，便透過通訊軟體確認同意簽署合約並拖至3.7公里外的修車廠。不料業者事後卻開價近4萬元，尤男控26歲許姓業者詐欺，警詢後函送。

影／蘇澳醉男超商偷噴霧罐砸車 遭上銬竟嗆警「代號單位」醒後稱斷片

宜蘭蘇澳鎮某超商今天凌晨遭人竊取罐裝噴霧，男子持罐朝馬路亂噴，還砸毀路過車輛。車主報案後警方派員到場，男子脫去上衣到處趴趴走，員警上前盤查時他雙手插腰，否認偷噴霧罐，員警見其酒醉進行上銬，帶回保護管束時，男子反嗆「你代號單位」，讓人哭笑不得。

高雄父子深夜騎車外出 子精神恍惚走路邊…父卻摔邊坡喪命

高雄邱姓父子昨天晚間失聯，家人急得報警求助，台中市警局昨晚9時許獲報後，轉報高雄市岡山警分局，警方昨深夜11時55分許，在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，但邱父送醫急救後不治，因邱父死因有疑，由檢方相驗釐清。

影／男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

台北市一名男子今凌晨騎機車被警方攔查，警員認定他未繫緊安全帽帶，依道路交通管理處罰條例舉發交通違規，事後該男上網貼文質疑擾民。北市信義警分局表示，該男未依規定戴安全帽，有疑義可提出申訴。

疑閃避車輛失控自撞分隔島翻車 警將傳別車駕駛釐清原因

台中市潭子區台74線21.2公里處今天清晨發生車禍，轎車自撞翻車，駕駛受傷；駕駛疑因閃避同向左側車輛變換車道時失控自撞中央分隔島翻車，警方調出監視器並鎖定涉案車輛，將通知車主到案說明，釐清事故責任。

影／國3甲混凝土車衝破護欄翻覆 司機臟器外露當場死亡

一輛混凝土攪拌車今上午11時半行駛國道3號甲線，經西向萬芳入口匝道時衝破護欄，翻覆至邊坡，消防隊獲報趕抵，檢查駕駛人當場死亡，臟器外露，國道警察正在查證身分及調查事故原因。警方提醒駕駛人，開車勿分心，不要疲勞駕駛，隨時注意前方動態，以免造成憾事發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。