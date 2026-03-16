新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所今下午3時許爆炸起火。據了解，變電所當時正進行電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸，造成3名承包商人員受傷，其中1人全身燒燙傷、救出時已無生命跡象，另2人分別為燒燙傷與腿部骨折，送醫搶救中。

新竹市政府表示，消防人員已到場處理，火勢持續控制中。依現場風向研判，可能影響範圍為東區力行路及力行五路周邊，環保局已派員攜帶手持式儀器至火場周界下風處進行空氣品質監測。

由於火勢尚未撲滅，又正逢下班車潮尖峰，市府提醒，下班時段若行經周邊道路，請減速慢行並注意安全；影響範圍內市民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出建議戴口罩。市府將持續掌握現場狀況，如有任何問題可通報119或1999市民專線。

新竹市消防局表示，今天下午3時27分接獲民眾報案，指東區力行路18號竹園超高壓變電所傳出爆炸聲並竄出濃煙。消防局立即派遣金山、中山、埔頂、光復等車組前往搶救，3時33分首波人車抵達時發現現場已有煙有火，立即增援人力。

消防局指出，現場共出動16輛消防車、41名消防人員投入救援。由於變電所屬高壓電力設施，消防人員到場後先確認電力狀況並布線壓制火勢，同時防止火勢波及其他高壓設備。為避免高壓設備持續燃燒造成危險，消防局下午4時16分再加派機器人設備到場支援滅火。

消防人員在搶救過程中陸續救出3名傷者，均為現場施工的承包商人員。其中一名約56歲男子全身燒燙傷，下午4時2分由消防車送醫；另一名約51歲男子右大腿閉鎖性骨折，4時8分送醫；最嚴重的一名男子則在現場被救出時已無呼吸心跳，全身多處燒燙傷，4時24分由救護人員送往醫院急救。

據了解，事故發生時變電所正進行設備更新工程，由台電人員在室內遠端遙控操作，不料在送電測試過程中，位於現場外包施工區域突然發生爆炸，並引發變壓器起火。現場瞬間竄出火光與大量濃煙，黑煙一度遮蔽竹科上空，數公里外都能清楚看見，引發竹科各廠區員工關注。

由於竹園超高壓變電所為竹科供電的重要節點，並與新竹縣峨眉超高壓變電所相互融通，負責穩定園區與新竹縣市電力供應。火警發生後，消防人員全力防止火勢擴大並確保供電系統安全，目前竹科未有廠商斷、停電，但部分區域降壓供電。

台電表示，目前正配合消防單位處理現場並清查設備狀況，至於爆炸原因仍待進一步調查釐清，目前不影響供電，其餘人員均已安全撤離。

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生爆炸火警。據了解，變電所當時正電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸。圖／新竹市消防局提供

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生爆炸火警。據了解，變電所當時正電力優化設備更新，未料在送電測試時突然爆炸。圖／新竹市消防局提供