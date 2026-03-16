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竹科變電所設備測試發生火警 台電：未造成停電、原因調查中

竹科變電所災情恐影響廠區？ 台積電回應了

獨／竹科台電變電所爆炸起火 3人遭炸傷1人無生命跡象

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竹科台電變電所起火原因出爐 廠內設備更新施工釀火災

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

竹科學園區三期力行路18號的台電竹園超高壓變電所於下午3點多傳出火災，濃煙密布，事故原因為竹園超高壓變電所設備更新施工引起變壓器起火，當下造成新竹科學園區內變電所有3區壓降，台電已派員緊急處理並隔離後送電。

今天下午3點26分左右，台電竹園超高壓變電所因施工引起變壓器起火，並造成科學園區內變電所產生3區壓降事故，此外，園區管理局也查到東區加壓站1處停電，現場人員檢查內部線路後，目前已恢復系統運作。目前台電正在釐清事故原因，並且已經排除恢復供電品質。

竹科管理局今天下午回應，起火原因係台電進行竹園超高壓變電所設備更新施工引起變壓器起火。事故發生後部分廠商有產生瞬間壓降，但台電已迅速完成故障設備隔離並恢復正常送電。目前園區供電品質已恢復穩定，消防局仍在救火中，火勢未波及園區廠商。

新竹科學園區三期力行路18號的台電竹園超高壓變電所於下午3點多傳出火災，濃煙密布。圖／新竹市消防局提供
新竹科學園區三期力行路18號的台電竹園超高壓變電所於下午3點多傳出火災，濃煙密布。圖／新竹市消防局提供

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