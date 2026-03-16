獨／竹科台電變電所爆炸起火 3人遭炸傷1人無生命跡象

新竹市科學園區力行路今天下午3時許發生火警意外，位於該處的台灣電力公司竹園超高壓變電所突發爆炸起火，現場伴隨驚人火光與漆黑濃煙，遮蔽園區半邊天空。消防局獲報後出動大批人車趕往灌救，現場共計3名傷者送醫，其中1人傷勢嚴重，救出時已無生命跡象，目前仍在全力搶救中。

新竹市消防局指出，今天下午3時27分接獲多通民眾報案，指稱東區力行路18號「竹園超高壓變電所」傳出巨響爆炸聲，現場隨即竄出大量煙火，情況十分危急。消防局不敢大意，第一時間派遣金山、中山、埔頂、光復等車組趕赴，3時33分首波人員抵達現場後見火勢猛烈，隨後再加派二大隊及多輛水庫車支援，共計出勤16車、41名消防人員。

根據現場目擊畫面，變電所上方不斷竄出漆黑濃煙，數公里外清晰可見，引發園區各廠區員工高度關注。有民眾在社群平台上驚魂未定表示，當時聽到一聲巨大的爆炸巨響，接著就看到大量濃煙，擔心電力供應受影響。

由於該處為竹科供電核心，與新竹縣峨眉超高壓變電所相互融通，負責穩定園區及新竹縣市電力，火警發生後，消防人員立刻布線壓制火勢，嚴防波及其他高壓電氣設備造成大規模斷電。

消防人員隨後在現場陸續救出3名受難者，並於下午4時許陸續送醫。據了解，現場有3名傷者傷勢嚴重，分別為一名腿部封閉性骨折，另一名身上有明顯燒燙傷，最嚴重的一名傷者全身多處燒燙傷，救出時已失去生命跡象，目前正由送醫搶救。

台電方面表示，目前正全力配合消防局滅火並清查內部狀況，對於起火原因與電力受損程度，稍後將對外正式說明。

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／園區沈先生提供

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／新竹市消防局提供

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／新竹市消防局提供