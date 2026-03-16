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竹科變電所設備測試發生火警 台電：未造成停電、原因調查中

竹科變電所災情恐影響廠區？ 台積電回應了

獨／竹科台電變電所爆炸起火 3人遭炸傷1人無生命跡象

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竹科超高壓變電所大火瞬間壓降！機台工程師忙翻了 傳1人送醫

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3點多傳出火警，現場火光伴隨大量黑煙竄出，濃煙迅速升空，傳1人受傷送醫。該變電所為竹科重要供電設施，因附近是多家晶圓廠與光電廠生產，據悉，台積電等多家竹科廠商也在廠區內廣播提醒有偵查到壓降，目前沒有安全疑慮，各家工程師正忙著確認機台的運作狀況。

竹園超高壓變電所今天下午3點27分左右起火，附近科技公司員工指出，當下就感受到短暫震動，隨後公司即透過廣播通知偵測到電壓降低的情況。包含台積電等多家竹科廠商也在廠區內廣播提醒，指系統偵測到電壓下降，但目前沒有安全疑慮，並請設備工程師協助確認各機台運作狀況，同時回報緊急中心。

由於竹園超高壓變電所為竹科主要供電節點之一，火警發生後，園區內各科技公司紛紛提高警戒，工程人員忙於檢查線上機台運作是否正常。至於火警是否造成園區停電或設備受損。竹科管理局回應，目前尚未收到有廠商回報停電或受損狀況，會再持續追蹤最新狀況。

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3點多傳出火警，現場火光伴隨大量黑煙竄出，濃煙迅速升空。圖／新竹市消防局提供
新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3點多傳出火警，現場火光伴隨大量黑煙竄出，濃煙迅速升空。圖／新竹市消防局提供

科學園區 台積電 竹科

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