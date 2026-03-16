影／台中東區新建工地鋼筋從天而降 砸車毀五金行遭勒令停工

台中市東區自由路四段的一處新建工地，今天上午9時許傳出，因工人施工不慎，導致鋼筋掉落，砸中停放在工地旁的一輛轎車，撞擊後彈跳的鋼筋還砸中鄰近的五金行，造成五金行雨遮、店內商品毀損，幸無人員受傷，市府表示，此案已勒令業者停工，另開罰1萬8000元。

第三警分局在今天上午9時許獲報，東區自由路四段109巷內的一處新建住宅工地，有工人疑因施工不慎，導致鋼筋從高空掉落地面，砸中停放在工地旁的一輛轎車，彈跳的鋼筋再砸往對面的五金行，造成車輛及民宅遮雨棚、屋內商品損壞，未造成人員傷亡。

都發局指出，經查現場安全防護措施不足，已依違反建築法第63條、第89條規定，裁處新台幣1萬8000元罰鍰，勒令停工、限期3日內完成改善，此案另委託台中市結構工程技師公會於今日下午辦理專案稽查，督促工地積極加強相關安全放護措施，以確實維護公安，保護市民安全。

都發局表示，後續工程若申請復工，須提出施工及安全防護改善計畫，並經第三方專業技師公會勘查確認已無公共安全疑慮後，始得復工；市府也將委託台中市結構工程技師公會辦理專案稽查，督促工地落實施工安全措施，以維護公共安全。

台中市東區一處工地今天發生鋼筋掉落意外，過程砸中一輛轎車及工地對面的五金行。記者陳宏睿／翻攝

台中市東區一處工地今天發生鋼筋掉落意外，過程砸中一輛轎車及工地對面的五金行。記者陳宏睿／翻攝

台中市東區一處工地今天發生鋼筋掉落意外，過程砸中一輛轎車及工地對面的五金行。記者陳宏睿／翻攝