桃園78歲失智婦外出遇車流嚇到抱電桿 平鎮警伸援手助返家

桃園市78歲吳姓婦人昨天下午趁家人不注意，獨自從龍潭住家外出，步行到平鎮區南平路二段時，竟被車流嚇到抱著電桿不放，巡邏員警路過發現，才讓她平安返家。

平鎮派出所所長章駿城表示，婦人家住龍潭有失智症，日前才因外出跌倒住院，才出院沒幾天就趁著家人不注意獨自外出，拄著拐杖一路從龍潭大池徒步7公里，走到平鎮區南平路二段。

因該路段路幅較窄、車流量大，老婦人被車流嚇得動彈不得，抱著電桿直發抖。警員鄺鏡達、林偉傑巡邏經過，見到驚慌失措的婦人下車輛關心，婦人面對員警詢問沒辦法好好回答，還說著肚子餓。

員警見她四肢無力、疑有脫水狀況不敢大意，先帶她回派出所並提供熱飲食物。耐心詢問，幸好老婦人還能說出自己名字，透過警用系統多方比對，查出她的身分與通知兒子接回。