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驚傳爆炸聲！竹科台電變電所起火竄濃煙 消防出動搶救

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驚傳爆炸聲！竹科台電變電所起火竄濃煙 消防出動搶救

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出，情況一度危急，消防局派遣車組前往搶救，目前火勢仍在撲滅中。

新竹市消防局指出，今天下午15時27分受理報案，指稱東區力行路18號「竹園超高壓變電所」傳出火警。消防局第一時間派遣中山、埔頂、光復、金山車組趕赴現場，隨後再加派二大隊、三民61及朝山61水庫車前往支援。

現場目擊畫面顯示，變電所上方不斷竄出漆黑濃煙，迅速遮蔽園區半邊天空，數公里外都能看見驚人黑煙。由於該處為竹科重要供電設施，引發附近廠區與員工高度關注，紛紛拍下驚險瞬間；也有民眾在社群上表示，有聽到一聲爆炸聲，隨即就看到濃烈黑煙。

新竹市消防局趕抵後，隨即佈線展開灌救，針對起火區域進行壓制，避免火勢波及其他高壓電氣設備導致更大規模斷電。台電表示，目前還在查明狀況，稍後回復。

據了解，位於新竹科學園區內的竹園超高壓變電所與新竹縣峨眉超高壓變電所相互融通，提供新竹科學園區及新竹縣市更穩定的電力，包含輸電線路優化、提高電網強韌性、穩定供電可靠、增加供電容量等。

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／園區沈先生提供
新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／園區沈先生提供

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／園區沈先生提供
新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／園區沈先生提供

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／新竹市消防局提供
新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／新竹市消防局提供

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／新竹市消防局提供
新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／新竹市消防局提供

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／新竹市消防局提供
新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／新竹市消防局提供

新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／園區沈先生提供
新竹市科學園區力行路的台灣電力公司竹園超高壓變電所，今天下午3時許發生火警意外，現場火光伴隨大量黑煙冒出。圖／園區沈先生提供

台電 科學園區 竹科

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