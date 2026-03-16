驚傳爆炸聲！竹科台電變電所起火竄濃煙 消防出動搶救

台中市東區自由路四段的一處新建工地，今天上午9時許傳出，因工人施工不慎，導致鋼筋掉落，砸中停放在工地旁的一輛轎車，撞擊後彈跳的鋼筋還砸中鄰近的五金行，造成五金行雨遮、店內商品毀損，幸無人員受傷，市府表示，此案已勒令業者停工，另開罰1萬8000元。

2026-03-16 16:02