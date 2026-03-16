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台中工地鋼筋掉落砸車毀民宅 市府勒令停工開罰
台中市東區1處住宅新建工程今天上午發生鋼筋掉落砸毀車輛與民宅意外，幸未造成人員傷亡。中市府表示，已依法勒令停工及限期改善，並依規定開罰。
台中市警察局第三分局表示，警方今天上午9時41分獲報，東區自由路四段109巷有鋼筋砸落案件，立即派員到場了解並交通管制。
警方指出，經查為住宅新建工程，因施工不慎導致鋼筋掉落地面，砸向下方自小客車後波及對向民宅，造成車輛及民宅遮雨棚、屋內商品損壞，幸無人受傷，由建案工地主任出面協調後續賠償事宜。
台中市政府透過文字稿表示，針對東區自由路四段109巷一處新建工程今天上午施工不慎導致鋼筋掉落，造成路邊停放車輛及鄰近民宅受損一案，中市都市發展局已立即要求工地停工檢查並限期改善，同時要求業者與受損車輛、民宅所有權人協調賠償事宜。
市府指出，經查現場安全防護措施不足，已依違反建築法規定，裁處新台幣1萬8000元罰鍰，並勒令停工及限期3日內完成改善。此案另委託台中市結構工程技師公會，於今天下午辦理專案稽查，並督促工地積極加強相關安全防護措施，以確實維護公共安全。
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