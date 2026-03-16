疑前車超車未保持安全距離 男遭撞後自撞分隔島小腿粉碎性骨折

謝姓男子今早駕駛汽車沿台北市北投區承德路七段往北行，超車時疑未注意車距，車尾碰撞後車車頭，導致後車碰撞中央分隔島，板金碎片波及對向來車，整起事故釀成謝男胸痛，後車李男小腿骨折、李妻擦挫傷，分別送醫治療，確切肇因等案情仍待查。

台北市消防局表示，今早9時22分獲報，北投區承德路七段、石牌路一段交叉路口有汽車自撞事故，救護人員到場發現現場是1輛汽車自撞分隔島後波及另輛汽車，車上人員皆已自行脫困，初步至少有2人送醫。

警方調查，48歲謝姓男子駕車沿承德路往淡水方向行駛，欲從第二車道超車變換至第一車道時，車尾碰撞同向第一車道後車車頭，後車因而失控自撞中央分隔島，車輛板金碎片噴飛波及對向車道汽車。

事故導致謝男胸部疼痛、擦挫傷，意識清醒，送振興醫院治療；後車駕駛37歲李男左小腿開放性骨折、右前座乘客李妻擦挫傷，皆意識清醒，送台北榮總治療。

警方初查後不排除謝男超車時未注意保持安全距離肇事，確切肇事原因等案情仍待查；警方呼籲，民眾變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離，依規定使用方向燈，以維護交通安全。

謝姓男子今早駕駛汽車沿台北市北投區承德路七段往北行，超車時疑未注意車距，車尾碰撞後車車頭。圖／讀者提供

謝姓男子今早駕駛汽車沿台北市北投區承德路七段往北行，超車時疑未注意車距，車尾碰撞後車車頭。圖／讀者提供