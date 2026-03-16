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拖吊蟑螂又來了！拖3.7公里救援費4千變4萬 他怒告業者詐欺警函送

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

再傳天價拖吊費！57歲尤男昨午在新北新莊因車輛故障透過網路找拖吊業者，尤男詢價時司機表示不會超過4千元，便透過通訊軟體確認同意簽署合約並拖至3.7公里外的修車廠。不料業者事後卻開價近4萬元，尤男控26歲許姓業者詐欺，警詢後函送。

據了解，尤男昨天下午2時與家人至新莊好市多購物，將車輛停在好市多的停車場，不料欲離開時突然發現車輛發不動，接電後也完全沒反應，因趕著要去搭火車，尤男只好透過網路搜尋，選擇第一個出現的某道路救援拖吊業者前來救援。

尤男詢問拖吊費用時，業者表示不會超過4千元，並表示作業完成後會由業務人員洽談費用，接著拿出合約書要求尤男簽名。尤男發現合約書幾乎空白，金額也完全沒寫，但因現場人員不斷催促，且自己也要趕著去搭火車，於是透過通訊軟體回覆同意，拖吊業者隨即將車輛拖至新莊區公園路僅3.7公里外的修車廠，隨後業者竟索取39270元拖吊費，尤男認為不合理立即報警。

新莊警到場後尤男表示拖吊費用太離譜完全不合理，且事前完全沒說價格，但業者卻拿出一段錄音指出有事先告知價格，且尤男也回覆同意，警方詢問業者費用與市面行情落差原因時，業者辯稱各項費用均有刊登於網路上，且為民營業者，無法與公部門拖吊價格相比。

尤男對拖吊費用完全無法接受，決定對業者提出詐欺告訴，新莊警依法受理，詢後依詐欺罪嫌將業者函送法辦，並通報公平交易委員會進一步調查。

拖吊業者到場將車輛拖離。記者黃子騰／翻攝
拖吊業者到場將車輛拖離。記者黃子騰／翻攝

警方到場詢問尤男與拖吊業者事發將過。記者黃子騰／翻攝
警方到場詢問尤男與拖吊業者事發將過。記者黃子騰／翻攝

新北 詐欺

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