疑閃避車輛失控自撞分隔島翻車 警將傳別車駕駛釐清原因

宜蘭蘇澳鎮某超商今天凌晨遭人竊取罐裝噴霧，男子持罐朝馬路亂噴，還砸毀路過車輛。車主報案後警方派員到場，男子脫去上衣到處趴趴走，員警上前盤查時他雙手插腰，否認偷噴霧罐，員警見其酒醉進行上銬，帶回保護管束時，男子反嗆「你代號單位」，讓人哭笑不得。

2026-03-16 12:54