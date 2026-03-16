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疑閃避車輛失控自撞分隔島翻車 警將傳別車駕駛釐清原因
台中市潭子區台74線21.2公里處今天清晨發生車禍，轎車自撞翻車，駕駛受傷；駕駛疑因閃避同向左側車輛變換車道時失控自撞中央分隔島翻車，警方調出監視器並鎖定涉案車輛，將通知車主到案說明，釐清事故責任。
台中市大雅警分局調查，今天清晨4時11分，在台中潭子區台74線21.2公里處前車禍，51歲黃姓男子駕駛轎車東向行駛時，疑因閃避同向左側車輛變換車道，致失控自撞中央分隔島翻車，黃男的車頭及車身受損。
員警到場，黃男經檢測無酒精反應，身體有多處擦挫傷，送醫後無大礙。警方依規定調閱監視器並鎖定涉案車輛，將通知車主盡速到案說明，進一步釐清事故責任。
警方呼籲，駕駛人行經快速道路應遵守交通規則，變換車道時應注意左右來車，避免突然變換車道造成他車閃避不及，共同維護行車安全。
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