高雄父子深夜騎車外出 子精神恍惚走路邊…父卻摔邊坡喪命

高雄邱姓父子昨天晚間失聯，家人急得報警求助，台中市警局昨晚9時許獲報後，轉報高雄市岡山警分局，警方昨深夜11時55分許，在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，但邱父送醫急救後不治，因邱父死因有疑，由檢方相驗釐清。

警方調查，邱姓父子（子54歲、父80歲）昨天晚間9時許還有和住在台中的女兒視訊，但言談間疑似心情沮喪，掛斷電話後邱女便再也連繫不上父子兩人。

邱女擔心兩人發生意外，急得通報警方，台中市警局獲報後，昨晚9時許轉報岡山警分局協尋，警方鎖定兩人共乘機車及手機定位地點，確認父子倆應出沒在燕巢區車林巷一帶，動員警力前往搜尋。

昨深夜11時55分許，警方先尋獲兩人機車，另再不遠的路邊發現疑似吃藥後精神恍惚的邱男，邱父則摔落一旁邊坡，獲救時無生命跡象，經送醫急救後仍不治，邱男則仍在醫院觀察。

據了解，兩人騎乘的機車停放整齊，並不像意外摔落邊坡，警方懷疑邱父死因有疑慮，加上邱男意識仍未恢復清醒，已報請檢察官相驗，預計釐清體內藥物反應後查明死因。