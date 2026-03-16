影／蘇澳醉男超商偷噴霧罐砸車 遭上銬竟嗆警「代號單位」醒後稱斷片

宜蘭蘇澳鎮某超商今天凌晨遭人竊取罐裝噴霧，男子持罐朝馬路亂噴，還砸毀路過車輛。車主報案後警方派員到場，男子脫去上衣到處趴趴走，員警上前盤查時他雙手插腰，否認偷噴霧罐，員警見其酒醉進行上銬，帶回保護管束時，男子反嗆「你代號單位」，讓人哭笑不得。

34歲魏姓男子過去就曾有酒駕紀錄，今天上午酒後清醒，對於事發經過完全「斷片」，聲稱不記得。據了解，他在進入超商拿走噴霧罐之前，就在馬路上持國旗揮來揮去，路人怕被打，紛紛走避，有人還跑去移車，擔心連愛車都遭殃。

根據警方調查，蘇澳分局馬賽派出所今天凌晨0時許接獲韓姓男子報案，蘇澳鎮蘇濱路三段148號附近遭一名胡言亂語、身穿黑色上衣男子毀損車輛，警方立即趕赴現場，發現魏姓男子未著上衣，酒醉胡言亂語在道路上隨意行走。

附近監視器畫面拍下，魏男稍早行走在大馬路，背著手後持噴霧罐，見一輛白車經過時，突然拿出身後的噴霧罐砸向白車，造成車身受損；員警到場時，該男子時而蹲下，時而雙手插腰理論，否認未付錢竊取噴霧罐，警察叫他不要碰車，他卻越講越故意。

網友把這一幕錄下直呼「女警超帥，完全不怕」，「聽他們對話很好笑」，「酷喔，被上銬了」，「折騰好久，終於被帶走了」

員警為確保其人身安全，先帶回派出所保護管束，在被上銬時，他還質問員警「你那個單位？代號？」全案詢後，依毀損及竊盜罪移請宜蘭地檢署偵辦，蘇澳分局呼籲民眾，警方對於毀損、竊盜等不法行為，絕不寬貸，全力偵辦維護治安。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子否認未付錢竊取噴霧罐，警察到場叫他不要碰車，他卻越講越故意，還蹲在馬路邊發呆。圖／翻攝threads@h_20417

酒醉男插腰嗆警察，否認偷超商，還越講越故意；網友大讚「女警超帥」，沒在怕的。圖／翻攝threads@h_20417

34歲魏姓男子竊取超商噴霧罐，當成犯案工具，在馬路隨便亂噴，還砸毀路過車輛。圖／民眾提供