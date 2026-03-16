南投廂型車載移工車禍1死7傷 原因待查

1名台灣籍男子昨天凌晨駕駛廂型車載5名印尼籍移工，行經南投縣草屯鎮草屯博愛路及玉屏路口時，和1輛小貨車相撞，廂型車翻車，1名移工不治，另有7人受傷，車禍原因待查。

南投縣政府警察局草屯分局今天發布新聞稿表示，廂型車先和小貨車相撞，由於撞擊力道大，再波及對向自小客車。

投縣府消防局獲報，出動3輛消防車及7輛救護車前往現場救援，救護人員抵達現場時發現廂型車翻覆，車體嚴重毀損，其中1名移工已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，包含小貨車駕駛及自小客車駕駛等7人被送往南投基督教醫院、佑民醫院、衛生福利部南投醫院與亞洲大學附屬醫院治療。

警方呼籲民眾，行經閃光號誌務必停等或減速，而車禍發生原因仍在調查，責任歸屬待釐清。