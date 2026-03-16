快訊

不是你胖手指！iPhone狂打錯字把「我」打成「喔」 果粉4招解決吸百萬人讚

男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

高齡失智潮下財產保衛戰 專家建議三道防線阻親人奪產

聽新聞
0:00 / 0:00

影／男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

台北市一名男子今凌晨騎機車被警方攔查，警員認定他未繫緊安全帽帶，依道路交通管理處罰條例舉發交通違規，事後該男上網貼文質疑擾民。北市信義警分局表示，該男未依規定戴安全帽，有疑義可提出申訴。

這名男騎士貼文指出，警員表示他未依規定戴安全帽，稱帽子很鬆、不能左右晃動，他質疑警員的安全帽也很鬆，警員回答有疑慮可申訴，他清楚報身分證字號3次，警員刻意打錯說他謊報，警察擾民。

信義分局表示，六張犁派出所警員今凌晨1時許巡經信義路5段與莊敬路口，發現該男疑交通違規，攔停查證，檢視他所戴安全帽有繫扣環，惟明顯未繫緊帽帶，致無法將安全帽穩固戴於頭上，依道交條例第31條第6項舉發機車駕駛人未依規定戴安全帽。

分局表示，舉發過程，該男以極快語速提供身分證字號，警員再次向其確認時，該男以撥打手機為由拒絕回應，並無該男所指警員刁難情事。

依道路交通安全規則第88條第2項第3款，配帶時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線。依道交條例第31條第6項，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽，處駕駛500元罰鍰。

分局表示，倘民眾對違規舉發有疑義，得依道交條例第9條規定，向分局或裁決機關提出交通違規申訴，以維護權益。

台北市一名男子今凌晨騎機車被警方攔查，警員認定他未繫緊安全帽帶，依道路交通管理處罰條例舉發交通違規。記者李奕昕／翻攝
台北市一名男子今凌晨騎機車被警方攔查，警員認定他未繫緊安全帽帶，依道路交通管理處罰條例舉發交通違規。記者李奕昕／翻攝

交通違規 安全帽 警察

延伸閱讀

花蓮吉安無牌車拒檢衝撞警車 警開槍破窗逮2男

影／高雄男毒駕恍神橫掃路邊24機車 無辜車主哀號：為何不好好開車

影／湖口新豐飆仔封路競速、燒胎擾民 新竹警祭鐵腕逮12人送辦

停機車立側柱算違規？網傳超出白線罰1200元 警澄清：符合「1關鍵」才開單

相關新聞

影／男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

台北市一名男子今凌晨騎機車被警方攔查，警員認定他未繫緊安全帽帶，依道路交通管理處罰條例舉發交通違規，事後該男上網貼文質疑擾民。北市信義警分局表示，該男未依規定戴安全帽，有疑義可提出申訴。

八里淡江大橋下挖子尾驚見白骨 遺體嚴重腐爛身分難辨

新北市淡江大橋下淡水河岸邊驚見白骨。海巡署人員昨晚6時許巡經淡江大橋下方挖子尾河岸邊時，發現一具嚴重腐爛僅剩骨頭的屍體。警方採證發現遺體已嚴重腐爛僅剩骨頭，身上並無衣物與身分證件，警方已報請檢察官相驗釐清死者身分與死因。

新北男酒駕又毒駕！高速衝出巷口 騎士慘遭撞飛重傷昏迷

新北市中和區發生毒、酒駕撞人事故，32歲張男昨天上午11時騎車上班行經中和區員山路時，被1輛從巷內高速衝出的休旅車撞上，張男頭部出血、雙手骨折重傷昏迷。肇事的36歲李男酒測值達每公升0.15毫克且還毒駕，詢後依公共危險、過失傷害及毒品罪嫌送辦，

影／高雄男毒駕恍神橫掃路邊24機車 無辜車主哀號：為何不好好開車

賴姓男子前天凌晨2時30分駕車行經高市中正四路，突然失控如打保齡球般橫掃路邊24輛機車，警方到場處理，發現賴精神萎靡，駕駛座香菸盒內有安非他命，測出賴毒駕；無辜車主獲悉停在停車格機車被撞爛，哀號「為何不好好開車」。

網約飆車慘了！新竹警專案出擊逮2主揪扣5子彈 29車友也出事

新竹張男和李男在社群平台號召飆車，嚴重影響交通安全與安寧。新竹市警察局3月13至15日啟動「緝飆靖城專案」，出動百名警力報請檢方指揮逮捕2人，並在李男住處搜出5顆子彈，另清查出29輛參與車聚的改裝車，全數函請監理站與環保局召回檢驗，展現強勢執法決心。

小心被罰3千！清明掃墓不慎引火 彰化縣2天18件火警

清明節即將到來，很多民眾則提前掃墓，由於未遵守防火的規定，上周六及周日兩天，彰化縣即發生18件因掃墓不慎引發的火警，消防局表示，掃墓不慎造成火災，依消防法可處罰3000元，露天燃燒則違反空汙法最高可處罰10萬元，還可能會被依公共危險罪移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。