影／男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

台北市一名男子今凌晨騎機車被警方攔查，警員認定他未繫緊安全帽帶，依道路交通管理處罰條例舉發交通違規，事後該男上網貼文質疑擾民。北市信義警分局表示，該男未依規定戴安全帽，有疑義可提出申訴。

這名男騎士貼文指出，警員表示他未依規定戴安全帽，稱帽子很鬆、不能左右晃動，他質疑警員的安全帽也很鬆，警員回答有疑慮可申訴，他清楚報身分證字號3次，警員刻意打錯說他謊報，警察擾民。

信義分局表示，六張犁派出所警員今凌晨1時許巡經信義路5段與莊敬路口，發現該男疑交通違規，攔停查證，檢視他所戴安全帽有繫扣環，惟明顯未繫緊帽帶，致無法將安全帽穩固戴於頭上，依道交條例第31條第6項舉發機車駕駛人未依規定戴安全帽。

分局表示，舉發過程，該男以極快語速提供身分證字號，警員再次向其確認時，該男以撥打手機為由拒絕回應，並無該男所指警員刁難情事。

依道路交通安全規則第88條第2項第3款，配帶時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線。依道交條例第31條第6項，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽，處駕駛500元罰鍰。

分局表示，倘民眾對違規舉發有疑義，得依道交條例第9條規定，向分局或裁決機關提出交通違規申訴，以維護權益。