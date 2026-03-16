新北男酒駕又毒駕！高速衝出巷口 騎士慘遭撞飛重傷昏迷

新北市中和區發生毒、酒駕撞人事故，32歲張男昨天上午11時騎車上班行經中和區員山路時，被1輛從巷內高速衝出的休旅車撞上，張男頭部出血、雙手骨折重傷昏迷。肇事的36歲李男酒測值達每公升0.15毫克且還毒駕，詢後依公共危險、過失傷害及毒品罪嫌送辦，

據了解，肇事的36歲李男是名工人，前晚在友人家聚會喝酒，昨天上午11時許不顧宿醉酒意未退，且又吸毒執意開車返家。當李男行經中和區員山路506巷口時，疑毒品加酒意上湧精神恍惚，不但未減速反而高速衝出巷口，當場撞上騎車準備去上班了32歲張男。

張男連人帶車一路被撞至對向車道圍牆才停下，救護人員到場發現張男頭部出血骨折、雙手骨折已昏迷，經送醫急救後目前仍在加護病房治療中。警方對肇事的李男進行酒測，發現他酒測值0.15，且經毒品唾液快篩檢測呈現K他命陽性反應，詢後依公共危險、過失傷害及毒品罪嫌移送法辦，另外李男毒駕、酒駕行為也將依道路交通管理處罰條例開罰，並吊扣車輛。

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李男駕駛這輛休旅車毒酒駕肇事。記者黃子騰／翻攝