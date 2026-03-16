影／高雄男毒駕恍神橫掃路邊24機車 無辜車主哀號：為何不好好開車

賴姓男子前天凌晨2時30分駕車行經高市中正四路，突然失控如打保齡球般橫掃路邊24輛機車，警方到場處理，發現賴精神萎靡，駕駛座香菸盒內有安非他命，測出賴毒駕；無辜車主獲悉停在停車格機車被撞爛，哀號「為何不好好開車」。

新興警分局指出，賴姓男子（43歲）前天凌晨2時30分駕車行經稱前金區中正四路某商家前，不明原因失控自撞停放於路邊的多輛機車，所幸現場無人受傷。

無辜車主在網路社群PO文，指半夜2點停在停車格還被撞，聽說撞了20幾輛，好怕是酒駕，保險公司不認賠，整輛車估價修要2至3萬，該怎麼辦？為什麼不好好開車？

警方獲報到場，發現現場共有24輛機車被撞的東倒西歪，零件散落一地；肇事的賴男下車時神色異常、精神萎靡；後警方於駕駛座香菸盒內查獲一小包安非他命，懷疑賴毒駕。

警方現場對賴施以唾液毒品檢驗呈陽性反應，警詢後，依違反毒品危害防制條例現行犯逮捕，並移送高雄地檢署偵辦；另依道路交通管理處罰條例第35條開出可處以3萬至12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛，予以扣繳牌照。

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賴姓男子前天凌晨2時30分涉毒駕，行經高市中正四路，車失控橫掃路邊24輛機車。記者石秀華／翻攝