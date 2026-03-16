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網約飆車慘了！新竹警專案出擊逮2主揪扣5子彈 29車友也出事

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹張男和李男在社群平台號召飆車，嚴重影響交通安全與安寧。新竹市警察局3月13至15日啟動「緝飆靖城專案」，出動百名警力報請檢方指揮逮捕2人，並在李男住處搜出5顆子彈，另清查出29輛參與車聚的改裝車，全數函請監理站環保局召回檢驗，展現強勢執法決心。

新竹市警察局指出，新竹市日前發生疑似集體危險駕車情事，局長陳源輝獲悉後隨即指示相關單位檢討策進，並在市長高虹安的高度重視下，要求採取強勢執法與精準防制作為，從源頭阻斷飆車亂象。

警方調查，張男在網路號召車聚，透過網路串連，吸引多名駕駛在深夜聚集競速。專案小組報請新竹地檢署檢察官廖啟村指揮偵辦，於專案期間執行搜索。除了查緝張、李2名主嫌到案並沒收犯罪工具手機外，意外在李男住處扣得子彈，全案警詢後依妨害公眾往來安全罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，並持續追查其他涉案人員。

針對2月28日的車聚案件，警方透過CCTV過濾影像，鎖定29輛涉及危險駕車的車輛，目前已將車輛清冊函請監理機關召回強制檢驗，若涉及改裝噪音部分，則函請環保局召回檢測。此外，專案期間於台15線竹港大橋南下路段設置路檢點，攔查疑似改裝或噪音過大的汽機車。

新竹市警察局統計，本次聯合稽查共舉發交通違規103件，包含變更車體9件、酒駕4件、無照駕駛18件，及使用吊銷（扣）牌照4件等重點交通違規。

局長陳源輝強調，警方對危險駕車「零容忍」，今年起執行環警監聯合稽查勤務16次，取締改裝排氣管製造噪音案件103件，通報環保局噪音車檢舉29件，共計132件。未來將持續透過科技蒐證與跨機關合作，守護市民的交通安全與生活品質。

新竹市警察局3月13至15日啟動「緝飆靖城專案」，出動百名警力執行勤務。圖／新竹市警察局提供
新竹市警察局3月13至15日啟動「緝飆靖城專案」，出動百名警力執行勤務。圖／新竹市警察局提供

新竹市警察局今年起執行環警監聯合稽查勤務16次，取締改裝排氣管製造噪音案件103件，通報環保局噪音車檢舉29件，共計132件。圖／新竹市警察局提供
新竹市警察局今年起執行環警監聯合稽查勤務16次，取締改裝排氣管製造噪音案件103件，通報環保局噪音車檢舉29件，共計132件。圖／新竹市警察局提供

新竹市警察局長陳源輝強調，警方對危險駕車「零容忍」，今年起執行環警監聯合稽查勤務16次，取締改裝排氣管製造噪音案件103件，通報環保局噪音車檢舉29件，共計132件。圖／新竹市警察局提供
新竹市警察局長陳源輝強調，警方對危險駕車「零容忍」，今年起執行環警監聯合稽查勤務16次，取締改裝排氣管製造噪音案件103件，通報環保局噪音車檢舉29件，共計132件。圖／新竹市警察局提供

新竹市警察局指出，新竹市日前發生疑似集體危險駕車情事，局長陳源輝獲悉後隨即指示相關單位檢討策進。圖／新竹市警察局提供
新竹市警察局指出，新竹市日前發生疑似集體危險駕車情事，局長陳源輝獲悉後隨即指示相關單位檢討策進。圖／新竹市警察局提供

新竹市警察局統計，本次聯合稽查共舉發交通違規103件，包含變更車體9件、酒駕4件、無照駕駛18件，及使用吊銷(扣)牌照4件等重點交通違規。圖／新竹市警察局提供
新竹市警察局統計，本次聯合稽查共舉發交通違規103件，包含變更車體9件、酒駕4件、無照駕駛18件，及使用吊銷(扣)牌照4件等重點交通違規。圖／新竹市警察局提供

新竹市警察局今年起執行環警監聯合稽查勤務16次，取締改裝排氣管製造噪音案件103件，通報環保局噪音車檢舉29件，共計132件。圖／新竹市警察局提供
新竹市警察局今年起執行環警監聯合稽查勤務16次，取締改裝排氣管製造噪音案件103件，通報環保局噪音車檢舉29件，共計132件。圖／新竹市警察局提供

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