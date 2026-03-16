小心被罰3千！清明掃墓不慎引火 彰化縣2天18件火警

清明節即將到來，很多民眾則提前掃墓，由於未遵守防火的規定，上周六及周日兩天，彰化縣即發生18件因掃墓不慎引發的火警，消防局表示，掃墓不慎造成火災，依消防法可處罰3000元，露天燃燒則違反空汙法最高可處罰10萬元，還可能會被依公共危險罪移送法辦。

花壇鄉第六公墓火警是昨天上午10時43 發生，由於雜草範圍較大，消防局共動用各式消防車8輛、消防人員18人前往搶救，人員部署水線及背負式噴水器進行火災搶救及周界防護，燃燒面積約2千平方公尺。

消防局並動用無人機監控，避免火勢延燒到民宅，直到下午1時48分才撲滅，費了4小時。

從上周六、周兩天，彰化縣已發生18件公墓火警，民眾都覺得空氣很差。消防局提醒民眾，掃墓時，清明祭祖掃墓務必做到「四不二記」，不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙亂飛、不施放爆竹，記得熄滅灰燼、記得要收垃圾。若發現林野火災時，應盡速撥打 119火警電話報案。

消防局表示，民眾掃墓如果發生山林火災，依消防法可處罰3000元，露天燃燒則違反空汙法最高可處罰10萬元，還可能會被依公共危險罪移送法辦。

花壇鄉第六公墓疑因民眾掃墓不慎引發火警，由於雜草範圍較大，消防局共動用各式消防車8輛、消防人員除出動各式消防車8輛、消防人員18人前往搶救外，還動用無人機監控。圖／消防局提供

花壇鄉第六公墓疑因民眾掃墓不慎引發火警，由於雜草範圍較大，消防局共動用各式消防車8輛、消防人員除出動各式消防車8輛、消防人員18人前往搶救外，還動用無人機監控。圖／消防局提供