疑超車不慎釀擦撞 宜蘭羅運堤防道路3車卡死併排塞滿路車流回堵

宜蘭羅東運動公園的堤防道路在今天上班時段發生3車擦撞車禍，疑因有車輛超車不慎、對向車閃避不及，反造成超車不成，3輛車撞在一起併排，把整條道路都塞滿。由於上班來往車輛相當多，一度造成車流回堵。

今天上午有用路人驚見這一幕，直呼「誇張」「太厲害！」，「把馬路填滿！」拍下畫面貼在網路社群，網友留言說「怎麼撞的？」，「還以為在拍追逐戲」，「 應該是不當超車」 ，「雙黃線超車也是很勇」。

多數網友認為，「黑車要超車，對向車來不及煞車」，「前有烏龜車、後面要超車，對向車氣勢不能輸，不讓！」，「不煞車、一個沒讓、一個敢衝」，「黑車要超車、對象有來車、黑車就左閃 白車右閃，中間空間不夠過不去」，「衝的衝、超的超、不留活路的⋯」。

警方表示，由於該處是路口，撞擊的地點是否剛好有跨雙黃線，相關的調查肇責問題，還是要依照行車紀錄器與監視器來判定，所幸3車擦撞併排，並未造成受傷，駕駛也無酒駕，全案正由警方調查釐清中。

羅東運動公園堤防道路發生3車擦撞車禍，疑因有車輛超車不慎、對向車閃避不及，反造成超車不成，3輛車撞在一起併排，把整條道路都塞滿，後方堵車只能鑽右邊的小路繞行。圖／翻攝自宜蘭知識+