台中2天75起雜草、墓地火警 消防疲於奔命

台中市沙鹿區中航路三段後側出現雜草火警。圖／台中市消防局提供

台中市沙鹿區近日多起雜草火警，據台中市政府消防局統計，14、15日受理雜草、墓地火警75件，但都在不同地點起火，非火勢延燒，警消疲於奔命，還得將便當送到現場輪班吃飯。

元宵節後，許多民眾陸續掃墓，有民眾在社群網站發文指沙鹿山坡野火延燒多天，行經國道3號時，感覺火勢猛烈。

消防局今天告訴中央社記者，連日接獲多起雜草、公墓火警，但都在不同地點起火，非火勢延燒。沙鹿示範公墓14日上午雜草火警，近國3的178公里處，殘火花10餘小時才處理完成。

此外，15日國3的178公里邊坡發生雜草火警，花1個多小時殘火處理完成；下午不遠處178.9公里也有火勢，花3個多小時完成殘火處理。

據消防局救災救護指揮中心統計，14、15日受理雜草（含廢棄物、墓地）火警總計75件。消防人員說，雜草火警從火勢控制到殘火處理，平均耗時5、6小時以上，有時還會復燃，消防人員疲於奔命，還得將便當送到現場和其他人輪班吃飯。

火警也影響空氣品質，中市府環境保護局透過官方通訊軟體LINE發送圖卡提醒民眾，14日大肚區、龍井區與清水區PM2.5濃度受火災影響有上升趨勢，中午出現最高值，後來濃度下降，空品普通。

消防局呼籲民眾，掃墓不要任意焚燒雜草並注意燃燒金紙等餘燼，避免引發山林火災。如果違規田野引火燃燒致火災，依消防法規定將處新台幣3000元以下罰鍰。