台中新光三越電梯突卡死！10多人受困5分鐘‪ 業者曝原因

台中新光三越昨天中午驚傳電梯受困意外，一部電梯突然卡住不動，車廂內擠滿10多名乘客，隨後更陷入一片漆黑，嚇壞現場民眾，幸好5分鐘內排除狀況。業者表示，電梯因負載觸發保護機制暫停，現場已立即引導顧客離開，並已完成檢修恢復運作。

昨天中午用餐尖峰時段，台中新光三越一部電梯突然在地下二樓卡住，10多名乘客受困電梯中，安全工作人員獲報後，在外引導電梯內的乘客操作面板，乘客按照指示操作，約5分鐘打開電梯，幸好無人受傷。

受困乘客事後在社群發文說，「困在電梯內好悶，還好有即時處理，真的超嚇」。也有民眾說，「電梯每個月都要定期保養」。

新光三越表示，電梯因負載觸發保護機制暫停，現場已立即引導顧客離開，目前已完成檢修並恢復運作，確保安全無虞。