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國道四號開車自撞隧道壁 後車駕駛目擊嚇一跳
國道四號台中豐原段昨天傍晚發生車禍，43歲男子開車時疑身體不適自撞隧道壁受傷，警方到場調查無酒駕，肇事原因仍在調查；自撞過程被後車駕駛目擊，駕駛嚇一跳說心跳加速，也上網關心問「這位車主不知道是不是身體不舒服？」
國道公路警察局第三公路警察大隊調查，昨天下午5時16分在國道4號東向18.7公里台中豐原路段車禍，43歲林姓男子駕駛轎車行駛外側車道，因身體不適自撞外側隧道壁而肇事，現場於下午5時50分排除，恢復全線通車。
駕駛肢體擦挫傷送醫救治，酒測值為0。有關肇事經過及肇因研判，由大隊調查釐清中。三大隊呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手握持方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，維護自身及其他用路人交通安全。
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