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影／大逆不道？台中轎車逆向行駛害大塞車 科技執法追查
台中市沙鹿區台灣大道昨晚下班時間一度大塞車，警方查出是一輛轎車不明原因逆向行駛，誤闖進對向車道，員警到場時該車已開離，該路段有科技執法將追查車主，最重罰1800元；目擊逆向行駛的他車駕駛說，下班時間這輛車逆向行駛害交通更塞，真是「大逆不道」。
清水警分局今天說明，昨晚6點接獲報案，沙鹿區台灣大道7段有汽車違規逆向行駛，分局立即派員前往時該車已離開現場。經瞭解該車駕駛因不明原因逆向誤闖對向車道，後欲利用車流空檔於車道中迴轉為順向時，由於當時正值下班車潮，造成後方車流短暫等待，並未衍生任何交通事故或人員受傷。
該路段設有科技執法，將依違反道交條例第45條「不依規定駛入來車道」之行為，可處600元以上1800元以下罰鍰。警方呼籲駕駛人應依道路標線標誌，號誌行駛以維護用路人安全。
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