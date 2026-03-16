影／高雄男酒吧泥醉撒尿扯警衣領 派出所管束又失控毀公物

曾姓男子昨天上午在高雄市區某酒吧喝酒，泥醉下和店家起口角，警方獲報趕抵，曾行為失控，不僅在現場便溺，還拉扯員警衣領，遭強制帶回警所管束，又毀壞公物，警方當場以現行犯逮捕，依妨害公務、毀損罪嫌送辦。

新興警分局指出，今天上午10時50分許接獲通報，指稱前金區成功一路某酒吧有酒客滋事，線上警網趕抵現場處理。

當時酒客曾姓男子（34歲）因酒醉後意識模糊，和店家發生口角。警方到場後發現曾男情緒極度不穩，不僅在現場便溺、行為失控，警方趨前勸阻時，還拉扯執勤員警衣領，挑釁公權力。

警方當下為確保現場秩序及保護民眾安全，先依法執行強制管束，並聯繫家屬到派出所。

沒料，曾男於管束期間仍持續出現失控行為，在派出所偵訊時，推倒電腦，造成公物損壞。警方當場依妨害公務及毀損罪現行犯將曾逮捕，警詢後，移送高雄地檢署偵辦。

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高雄曾姓男子昨天上午在市區酒吧泥醉滋事還扯警方衣領，被帶回派出所管束又失控毀電腦公物，被警方依現行犯逮捕送辦。記者石秀華／翻攝