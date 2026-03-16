快訊

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

2026奧斯卡得獎名單／麥可B喬丹、潔西伯克利封帝后 《一戰再戰》奪6獎成最大贏家

基隆停業食品公司氨氣外洩！散發刺鼻異味 消防戒備中

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄男酒吧泥醉撒尿扯警衣領 派出所管束又失控毀公物

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

曾姓男子昨天上午在高雄市區某酒吧喝酒，泥醉下和店家起口角，警方獲報趕抵，曾行為失控，不僅在現場便溺，還拉扯員警衣領，遭強制帶回警所管束，又毀壞公物，警方當場以現行犯逮捕，依妨害公務、毀損罪嫌送辦。

新興警分局指出，今天上午10時50分許接獲通報，指稱前金區成功一路某酒吧有酒客滋事，線上警網趕抵現場處理。

當時酒客曾姓男子（34歲）因酒醉後意識模糊，和店家發生口角。警方到場後發現曾男情緒極度不穩，不僅在現場便溺、行為失控，警方趨前勸阻時，還拉扯執勤員警衣領，挑釁公權力。

警方當下為確保現場秩序及保護民眾安全，先依法執行強制管束，並聯繫家屬到派出所。

沒料，曾男於管束期間仍持續出現失控行為，在派出所偵訊時，推倒電腦，造成公物損壞。警方當場依妨害公務及毀損罪現行犯將曾逮捕，警詢後，移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄曾姓男子昨天上午在市區酒吧泥醉滋事還扯警方衣領，被帶回派出所管束又失控毀電腦公物，被警方依現行犯逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓男子昨天上午在市區酒吧泥醉滋事還扯警方衣領，被帶回派出所管束又失控毀電腦公物，被警方依現行犯逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

高雄曾姓男子昨天上午在市區酒吧泥醉滋事還扯警方衣領，被帶回派出所管束又失控毀電腦公物，被警方依現行犯逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓男子昨天上午在市區酒吧泥醉滋事還扯警方衣領，被帶回派出所管束又失控毀電腦公物，被警方依現行犯逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

妨害公務 高雄 警察

延伸閱讀

台中無業男涉竊4校22案 1人用生日當密碼遭盜9萬

佯稱面交虛擬貨幣行搶200萬元 北市警逮5人送辦

高雄幼教女師投資加密貨幣遭詐 警破9人詐團、5人被押主嫌交保

標榜顏值滿分吹功了得！高雄護膚館藏春色 警上門查獲「阿嬤級」小姐

相關新聞

新北男酒駕又毒駕！高速衝出巷口 騎士慘遭撞飛重傷昏迷

新北市中和區發生毒、酒駕撞人事故，32歲張男昨天上午11時騎車上班行經中和區員山路時，被1輛從巷內高速衝出的休旅車撞上，張男頭部出血、雙手骨折重傷昏迷。肇事的36歲李男酒測值達每公升0.15毫克且還毒駕，詢後依公共危險、過失傷害及毒品罪嫌送辦，

影／高雄男毒駕恍神橫掃路邊24機車 無辜車主哀號：為何不好好開車

賴姓男子前天凌晨2時30分駕車行經高市中正四路，突然失控如打保齡球般橫掃路邊24輛機車，警方到場處理，發現賴精神萎靡，駕駛座香菸盒內有安非他命，測出賴毒駕；無辜車主獲悉停在停車格機車被撞爛，哀號「為何不好好開車」。

台中新光三越電梯突卡死！10多人受困5分鐘‪ 業者曝原因

台中新光三越昨天中午驚傳電梯受困意外，一部電梯突然卡住不動，車廂內擠滿10多名乘客，隨後更陷入一片漆黑，嚇壞現場民眾，幸好5分鐘內排除狀況。業者表示，電梯因負載觸發保護機制暫停，現場已立即引導顧客離開，並已完成檢修恢復運作。

台中2天75起雜草、墓地火警 消防疲於奔命

台中市沙鹿區近日多起雜草火警，據台中市政府消防局統計，14、15日受理雜草、墓地火警75件，但都在不同地點起火，非火勢延...

網約飆車慘了！新竹警專案出擊逮2主揪扣5子彈 29車友也出事

新竹張男和李男在社群平台號召飆車，嚴重影響交通安全與安寧。新竹市警察局3月13至15日啟動「緝飆靖城專案」，出動百名警力報請檢方指揮逮捕2人，並在李男住處搜出5顆子彈，另清查出29輛參與車聚的改裝車，全數函請監理站與環保局召回檢驗，展現強勢執法決心。

小心被罰3千！清明掃墓不慎引火 彰化縣2天18件火警

清明節即將到來，很多民眾則提前掃墓，由於未遵守防火的規定，上周六及周日兩天，彰化縣即發生18件因掃墓不慎引發的火警，消防局表示，掃墓不慎造成火災，依消防法可處罰3000元，露天燃燒則違反空汙法最高可處罰10萬元，還可能會被依公共危險罪移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。