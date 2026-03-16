聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄男酒吧泥醉撒尿扯警衣領 派出所管束又失控毀公物
曾姓男子昨天上午在高雄市區某酒吧喝酒，泥醉下和店家起口角，警方獲報趕抵，曾行為失控，不僅在現場便溺，還拉扯員警衣領，遭強制帶回警所管束，又毀壞公物，警方當場以現行犯逮捕，依妨害公務、毀損罪嫌送辦。
新興警分局指出，今天上午10時50分許接獲通報，指稱前金區成功一路某酒吧有酒客滋事，線上警網趕抵現場處理。
當時酒客曾姓男子（34歲）因酒醉後意識模糊，和店家發生口角。警方到場後發現曾男情緒極度不穩，不僅在現場便溺、行為失控，警方趨前勸阻時，還拉扯執勤員警衣領，挑釁公權力。
警方當下為確保現場秩序及保護民眾安全，先依法執行強制管束，並聯繫家屬到派出所。
沒料，曾男於管束期間仍持續出現失控行為，在派出所偵訊時，推倒電腦，造成公物損壞。警方當場依妨害公務及毀損罪現行犯將曾逮捕，警詢後，移送高雄地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。