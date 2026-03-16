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失智婦因1事嚇到「抱電桿」平鎮警暖心帶她回家

桃園電子報／ 桃園電子報

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老婦因被車流嚇到，抱著電桿不放。圖：讀者提供

桃園市一名78歲患有失智症的吳姓老婦人，昨(15)日午後趁家人不注意，獨自從龍潭住家外出，步行到平鎮區南平路二段時，因被車流嚇到，抱著電桿不放，所幸平鎮警分局路過即時發現，才讓她平安返家。

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員警見狀不敢大意，隨即將老婦人帶回派出所安置。圖：讀者提供

平鎮派出所長章駿城表示，家住龍潭，患有失智症的吳老婦人，日前才因外出跌倒住院，剛出院就趁著家人不注意獨自離家，拄著拐杖一路從龍潭大池徒步7公里走到平鎮區南平路二段，因該路段路幅較窄、車流量大，老婦人被車流嚇得動彈不得，只能抱著電桿直發抖。

恰巧警員鄺鏡達及林偉傑巡邏經過，見到驚慌失措的老婦人，趕緊停下車輛上前關心，但老婦人面對員警詢問語焉不詳，僅嚷嚷著肚子餓，且四肢無力、疑有脫水狀況，員警見狀不敢大意，隨即將老婦人帶回派出所安置，並提供熱飲及熱食供她補充體力。

待老婦人狀況稍微穩定後，員警檢視老婦人身上亦無外傷，經過耐心詢問，幸好老婦人還能說出自己名字，透過警用系統多方比對，總算順利查出她的身分。老婦人兒子接獲通知後趕到派出所，見母親平安無恙，激動地頻頻向員警道謝，並表示幸好員警即時伸援，否則後果不堪設想。

警方也藉此提醒，家中有失智長者的民眾應提高警覺，建議為長者配戴印有緊急聯絡資訊的識別手環，或安裝定位裝置，一旦發生走失狀況，警方或熱心民眾便能於第一時間聯繫家屬，確保長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智婦因1事嚇到「抱電桿」平鎮警暖心帶她回家

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