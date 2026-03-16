台中海線公墓連日大火！清水楊家保存文物被燒毀 子孫感傷又無奈

清明節前，台中海線公墓大火最近連日燒，位於清水山區的楊府紀念園楊家文物也被大火燒毀，子孫感嘆。當年奔走協助爭取楊宅列為市定古蹟的台中市議員王立任表示，這些保存山上的歷史文物被燒毀很可惜，但文物位於私人產業內，外力難以協助。

台中市文資處表示，清水社口楊宅已列為市定古蹟，楊家祖籍福建省泉州府同安縣，約在乾隆年間遷臺，楊氏先祖來到清水時，先住社口一帶。而後往西勢發展，道光7年楊氏家族分家後，二房與三房回到社口定居。楊氏家族自乾隆年間遷台以來，辛勤墾殖增加田地，也積極從事商業活動，道光、咸豐年間，已成為中部地方上較有社會影響力的家族。

被稱為台灣地方自治領航人的楊肇嘉，曾任省政府民政廳長，是楊家於日治時期清水地區的重要人士之一，對地方發展與台灣民主自治貢獻多；清水國小北側的日式木結構的教師宿舍群為市定歷史建築，其中兩棟日式老師宿舍，在富邦文教基金會贊助下成立楊肇嘉先生紀念館。

台中市議員王立任表示，楊宅列為古蹟前，多年前其中一棟被賣地，楊肇嘉出生地被拆除，包商說古宅拆除後會移地重建，王立任表示，楊宅離開原址就失去歷史意義。

楊家一名子孫表示，台中清水和沙鹿區最近連日公墓大火，延燒快速，當年楊宅被拆後部分文物移到清水山區楊家公墓區保存，這次公墓大火波及文物，他上山看到被燒毀的文物感傷又無奈。

依台中市文資處資料，社口楊宅原為三座三合院並列之建築群，其中北棟已於民國99年拆除。現存之中棟創建於清光緒11年，南棟創建於清同治至光緒9年間，日治大正年間增建「蘭室」。昭和10年與戰後民國88年皆因震災受損嚴重而有重修。楊家子孫說，保存山區的文物即民國99年拆除棟的物品移置。

台中海線公墓大火最近連日燒，位於清水山區的楊府紀念園，保存楊家古文物被燒毀，子孫感嘆。圖／民眾提供

台中海線公墓大火最近連日燒，位於清水山區的楊府紀念園，保存楊家古文物被燒毀，子孫感嘆。圖／民眾提供