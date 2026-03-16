影／湖口新豐飆仔封路競速、燒胎擾民 新竹警祭鐵腕逮12人送辦
新竹市天府路、海濱路及茄苳交流道周邊，與新竹縣台1線、台31線、台15線、台61線等路段，周末深夜常有改裝車群聚，透過通訊軟體組織封路競速、燒胎、翹孤輪等行為，嚴重影響地方安寧。新湖分局與新竹市刑大組成專案小組蒐證，13日查獲以鄭姓車行負責人為首等12名嫌疑人。檢方訊後，鄭男10萬元交保，其餘共犯分別以2萬至5萬元交保，並限制住居。
新竹縣湖口、新豐地區深夜改裝車噪音與集體飆車問題嚴重，新竹縣警察局長林建隆指示新湖分局強力打擊。繼去年11月首波查緝後，新湖分局聯合竹縣刑大、交通隊、新埔分局及新竹市刑大組成專案小組，報請新竹地檢署檢察官廖啟村指揮偵辦。警方於3月13日動員45名警力，分赴桃園、新竹市、苗栗等地搜索拘提，共查獲改裝車行老闆與騎手等12名嫌疑人。
本次行動一舉查獲鄭姓男子為首的車行負責人等12名嫌疑人，並查扣涉案競速改裝機車10輛、麵包車（載運車輛）1輛、犯罪用手機11支、帳冊及估價單等證物。全案詢後均依涉刑法公共危險罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。經檢察官訊後，諭知鄭男10萬元交保，其餘共犯分別以2至5萬元不等金額具保，並均併予限制住居。
新湖分局強調，從去年起已取締各類違規近4000件，本次行動採取「追人亦追車」的策略，不僅針對現場違法、違規者，更直搗上游改裝車行。除以刑法公共危險罪查辦外，到場實際從事飆車騎手，連同借車給他人做飆車使用的車主舉發道路交通管理處罰條例第43條危險駕車6件、無照駕駛及借車給他人無照駕駛的車主舉發第21條2件、改裝排氣管、引擎、照後鏡設備舉發第16及18條11件，另有第12條車牌違規2件。
警方指出，上述交通違規，改裝車體裁罰金額最高9600元、危險駕車3萬6000元；號牌違規及無照駕駛直接處以最高罰的3萬6000元，其中無照還按累犯次數持續加罰。本案移置保管機車4輛併查扣車牌4面，各該車輛協請監理機關辦理調驗，拼裝車輛再處沒入銷毀。
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